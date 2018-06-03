Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

В Китае рак сбежал из кастрюли, откусив собственную клешню. Его оставили живым

В Китае рак сбежал из кастрюли в ресторане, откусив при этом собственную клешню. Видео его побега собрало в "Фейсбуке" почти миллион просмотров.

В 11-секундном ролике видно, что левая клешня рака уже находится в кастрюле с кипящей водой. Он немедленно отрезает ее правой, и клешня падает в суп, передает ВВС.

Опубликовавший видео в китайской соцсети Weibo пользователь Jiuke позже заявил, что взял себе отчаянного рака в качестве домашнего питомца.


Неясно, намеренно ли рак так поступил или случайно; возможно, клешня мешала ему, так как уже была обездвижена.


Пользователи Weibo в комментариях поддержали храброго рака, призывая "отпустить его" и "не есть его, ведь он так отчаянно пытается выжить", пишет издание Taiwan News.

Пользователь Juike им ответил: "Я оставлю ему жизнь, я уже взял его домой, он будет жить в аквариуме".

Тем, кто беспокоится о том, как рак будет жить с одной клешней, не стоит волноваться: за несколько циклов смены панциря клешня отрастает снова. У взрослых особей это занимает три-четыре года.

Китай в последнее время переживает бум увлечения поеданием раков. Их выращивают на фермах и подают во многих ресторанах.


Эта страна - крупнейший производитель ракообразных в мире, как сообщает китайское новостное агентство Синьхуа со ссылкой на минсельхоз.

Экспорт ракообразных в Китае увеличился с 265 тонн в 2007 году до 852 тонн в 2016 году, пишет агентство.

19:58 03/06/2018






Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
Білоруські друзі України, з Бабченком вас!
Антон Астаповіч
Круглы стол па Старому замку
Татьяна Короткевич
Иногда дети – это триллер. Типа «От заката до...
Анатолий Лебедько
Нефотогигиеничный Коля, БРСМ, $200.000 в чемодане...
Юрий Губаревич
Кропка кіпення: як чыноўнікі даводзяць людзей
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Трасьцянец
Ольга Кравчук
Журналист Галко: письма из тюрьмы номер 8
Артем Агафонов
Между Крестом, радугой и правами человека


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё