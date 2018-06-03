Опубликовавший видео в китайской соцсети Weibo пользователь Jiuke позже заявил, что взял себе отчаянного рака в качестве домашнего питомца.

Неясно, намеренно ли рак так поступил или случайно; возможно, клешня мешала ему, так как уже была обездвижена.

Пользователи Weibo в комментариях поддержали храброго рака, призывая "отпустить его" и "не есть его, ведь он так отчаянно пытается выжить", пишет издание Taiwan News.





Пользователь Juike им ответил: "Я оставлю ему жизнь, я уже взял его домой, он будет жить в аквариуме".





Тем, кто беспокоится о том, как рак будет жить с одной клешней, не стоит волноваться: за несколько циклов смены панциря клешня отрастает снова. У взрослых особей это занимает три-четыре года.