Въехали в кладбище: "Миссис мира-2018" трагически погибла
В ночь на 3 июня в киргизской деревне Чок-Тал погибла «Миссис мира-2018» Сания Шакирова.
Водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в ограждение кладбища.
«30-летняя пассажирка скончалась от полученных травм на месте», – сообщает местная полиция.
В 2018 году Сания Шакирова, мать троих детей, представляла Киргизстан на международном конкурсе красоты во Вьетнаме, где получила титул «Миссис мира».
Миссис мира – ежегодный конкурс красоты для замужних женщин. Первый раз состоялся в 1985 году в Австралии.
Источник: "Белсат"
18:39 03/06/2018
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