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В Минске горела многоэтажка. Эвакуировали 12 человек

Вечером 2 июня на верхнем этаже дома по ул. Корженевского произошел пожар. Спасатели эвакуировали 12 жильцов, сообщили БЕЛТА в МЧС.

К прибытию пожарных из окна кухни двухкомнатной квартиры уже вырывалось пламя, доступ к очагу пожара затрудняла высота — 11-й этаж. Горела мебель и стены квартиры. Спасатели эвакуировали с горящего и вышерасположенного этажей 12 человек. Обошлось без пострадавших.

Журналисты tut.by обнаружили видео пожара:

18:06 03/06/2018






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