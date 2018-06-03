В Минске горела многоэтажка. Эвакуировали 12 человек

К прибытию пожарных из окна кухни двухкомнатной квартиры уже вырывалось пламя, доступ к очагу пожара затрудняла высота — 11-й этаж. Горела мебель и стены квартиры. Спасатели эвакуировали с горящего и вышерасположенного этажей 12 человек. Обошлось без пострадавших.



