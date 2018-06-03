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В Бресте работники МЧС и волонтеры спасли щенка, умиравшего в застывшей смоле

У щенка была сильная интоксикация из-за смоляной корки.

Участь непутевого щенка была практически решена, пока добрые люди не позвонили в пожарную аварийно-спасательную часть №5 Брестского РОЧС.

На место выехали спасатели и возле взлетной полосы аэропорта обнаружили щенка, который застрял в смоле и жалобно скулил, каждое мгновение цепляясь за жизнь, сообщает brest.mchs.gov.by.


Дело было утром 31 мая.

- Проблема была в том, что после холодной ночи по этому битуму можно было ходить. Он был твердый, как асфальт. А еще под щенком была яма. Ему повезло, что морда лежала на мелком участке, - сообщил специалист.

Спасатели час доставали щенка из застывшей смолы, но даже после этого из-за сильнейшей интоксикации он не мог шевелиться.

Благодаря волонтерам организации «Доброта в Бресте» и помощи ветврачей, которые целый день боролись за его жизнь, щенка удалось-таки спасти.

17:50 03/06/2018






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