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Внучки Лукашенко выиграли еще один музыкальный конкурс

Внучки Александра Лукашенко Дарья и Настя выиграли очередной музыкальный конкурс.

Об этом свидетельствует плакат, размещенный в минской музыкальной школе №10 имени Евгения Глебова, где обучаются девочки. Сестер вместе с другими победителями конкурсов поздравляет администрация учебного заведения.

Дарья Лукашенко завоевала гран-при за свое сольное выступление и вместе с Настей получила также диплом первой степени за выступление в дуэте, сообщает "Наша Нива".


Девочки также являются обладательницами гран-при международных музыкальных конкурсов в Италии ( "Amicci dela Musica"), России ( "Серебряный камертон" в Санкт-Петербурге), Франции (конкурс пианистов Русской консерватории имени Александра Скрябина в Париже).

Их фортепианному дуэту присуждена премия специального фонда президента по поддержке талантливой молодежи 2015 года.

15:53 03/06/2018






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