Внучки Лукашенко выиграли еще один музыкальный конкурс

Об этом свидетельствует плакат, размещенный в минской музыкальной школе №10 имени Евгения Глебова, где обучаются девочки. Сестер вместе с другими победителями конкурсов поздравляет администрация учебного заведения.





Дарья Лукашенко завоевала гран-при за свое сольное выступление и вместе с Настей получила также диплом первой степени за выступление в дуэте, сообщает "Наша Нива"









Девочки также являются обладательницами гран-при международных музыкальных конкурсов в Италии ( "Amicci dela Musica"), России ( "Серебряный камертон" в Санкт-Петербурге), Франции (конкурс пианистов Русской консерватории имени Александра Скрябина в Париже).





Их фортепианному дуэту присуждена премия специального фонда президента по поддержке талантливой молодежи 2015 года.