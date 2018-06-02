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В Молодечно мужчина стрелял по людям возле церкви

Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 июня.

В милицию сообщили о том, что пьяный мужчина стреляет из пневматической винтовки по людям возле церкви на улице Скорины. Звонивший попросил наряд к месту происшествия и положил трубку,  рассказали kraj.by в отделе уголовного розыска.

Спустя пару минут с этого же номера мобильного телефона в дежурную службу РОВД позвонил мужчина. Он рассказал, что у него забрали винтовку и избили.

Сотрудники милиции задержали звонившего и доставили в милицию. По информации правоохранителей, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По хронологии событий милиционеры предполагают, что мужчина стал стрелять, очевидцы его обезвредили и забрали винтовку.

Милиция ищет очевидцев инцидента. Граждане, которые забрали у стрелявшего пневматику, не понесут ответственности. Винтовку необходимо сдать в РОВД.

12:52 03/06/2018






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