Повсеместный запах шашлыка с примесью дыма и других запахов, на удивление вежливые и улыбающиеся продавщицы в костюмах "ГродноТоргСервиса", через каждые несколько десятков метров - новая культура с многообразием красок и традиций, город мастеров с интересными вещицами, запутанная система КПП и традиционно - множество милиционеров. В этом году въевшийся налет совковости разбавили интересными фишками и какой-то праздничной, даже европейской, атмосферой. Не обошлось, правда, без перегибов.





Вот, например, досмотры. В системе КПП не могли разобраться даже сами сотрудники, некоторые охранники очень уж тщательно проверяли сумки: например, у женщины под 50 так тщательно переворачивали содержимое сумки, будто там могла быть спрятана баллистическая ракета. Но отдадим должное: все это происходило довольно вежливо.









2 июня в центре Гродно разместились 19 подворий, на которых можно было познакомиться с представителями 37 национальностей. Песни, танцы, народные игры, национальные костюмы и блюда - в каждом дворике можно было окунуться в атмосферу другой страны и культуры.











Особый ажиотаж вызывала национальная кухня. Очереди гродненцев ждали по полчаса, чтобы попробовать казахский хворост, плов и манты, молдавскую выпечку - вертуту, плацинду, грузинский хачапури и многое другое.





На еврейском подворье раздавали мацу, проводили конкурсы для детей и взрослых на тему еврейской культуры, а также обучали вытинанке.





В этот день на улицах города можно было встретить много стильных горожан.



А еще много гродненцев были в вышимайках.



Традиционно одним из самых веселых подворий стало украинское. Здесь угощали салом и настойкой, пели песни, много шутили и смеялись.













Напротив располагается русское подворье. Здесь всем гостям пытались втюхать ленточки в цветах российского флага.





К слову, были люди, которые пришли в майках с портретами Путина. Интересно, почему никто не пришел в майках, скажем, с Назарбаевым, или Си Цзиньпином.









Самое большое подворье - белорусское. Здесь можно было даже поучиться ткацтву. Или попить белорусского пива.









Каким-то странным оказалось греческое подворье. Казалось бы, наверняка греческая культура многообразна и интересна, однако мы заглянули на подворье дважды, и дважды там звучала какая-то российская попса.









- Провокация какая-то, - бурчал один из посетителей возле входа в подворье.К слову, были люди, которые пришли в майках с портретами Путина. Интересно, почему никто не пришел в майках, скажем, с Назарбаевым, или Си Цзиньпином.



Еще на фестивале можно было купить множество разных интересных вещиц от народных умельцев.









Фестиваль в этом году порадовал большей вежливостью персонала. Безусловной фишкой стал захватывающий 3d-мапинг на стенах Нового замка. А еще в городе появились новые интересные объекты: это смотровая площадка на крыше ТД "Неман" и улице Дарвина, новый культурный центр "Фестивальный", где можно посмотреть макет старого Гродно, памятник Давыду Городенскому, который вызвал множество споров относительно его эстетики.









А вечером, когда подворья уже закрылись, на центральной улице Гродно разместились уличные музыканты, гродненцы отдыхали и смеялись в летних кафе, и создавалось впечатление, что ты прогуливаешься по улочкам какого-то европейского города.