Фестиваль национальных культур в Гродно: у праздника совковой масс-культуры появилось чувство вкуса
На несколько дней улицы Гродно превратились в праздничный карнавал: здесь проходит XII Фестиваль национальных культур.
Повсеместный запах шашлыка с примесью дыма и других запахов, на удивление вежливые и улыбающиеся продавщицы в костюмах "ГродноТоргСервиса", через каждые несколько десятков метров - новая культура с многообразием красок и традиций, город мастеров с интересными вещицами, запутанная система КПП и традиционно - множество милиционеров. В этом году въевшийся налет совковости разбавили интересными фишками и какой-то праздничной, даже европейской, атмосферой. Не обошлось, правда, без перегибов.
Вот, например, досмотры. В системе КПП не могли разобраться даже сами сотрудники, некоторые охранники очень уж тщательно проверяли сумки: например, у женщины под 50 так тщательно переворачивали содержимое сумки, будто там могла быть спрятана баллистическая ракета. Но отдадим должное: все это происходило довольно вежливо.
2 июня в центре Гродно разместились 19 подворий, на которых можно было познакомиться с представителями 37 национальностей. Песни, танцы, народные игры, национальные костюмы и блюда - в каждом дворике можно было окунуться в атмосферу другой страны и культуры.
Особый ажиотаж вызывала национальная кухня. Очереди гродненцев ждали по полчаса, чтобы попробовать казахский хворост, плов и манты, молдавскую выпечку - вертуту, плацинду, грузинский хачапури и многое другое.
На еврейском подворье раздавали мацу, проводили конкурсы для детей и взрослых на тему еврейской культуры, а также обучали вытинанке.
В этот день на улицах города можно было встретить много стильных горожан.
А еще много гродненцев были в вышимайках.
Традиционно одним из самых веселых подворий стало украинское. Здесь угощали салом и настойкой, пели песни, много шутили и смеялись.
Напротив располагается русское подворье. Здесь всем гостям пытались втюхать ленточки в цветах российского флага.
- Провокация какая-то, - бурчал один из посетителей возле входа в подворье.
К слову, были люди, которые пришли в майках с портретами Путина. Интересно, почему никто не пришел в майках, скажем, с Назарбаевым, или Си Цзиньпином.
К слову, были люди, которые пришли в майках с портретами Путина. Интересно, почему никто не пришел в майках, скажем, с Назарбаевым, или Си Цзиньпином.
Самое большое подворье - белорусское. Здесь можно было даже поучиться ткацтву. Или попить белорусского пива.
Каким-то странным оказалось греческое подворье. Казалось бы, наверняка греческая культура многообразна и интересна, однако мы заглянули на подворье дважды, и дважды там звучала какая-то российская попса.
Еще на фестивале можно было купить множество разных интересных вещиц от народных умельцев.
Фестиваль в этом году порадовал большей вежливостью персонала. Безусловной фишкой стал захватывающий 3d-мапинг на стенах Нового замка. А еще в городе появились новые интересные объекты: это смотровая площадка на крыше ТД "Неман" и улице Дарвина, новый культурный центр "Фестивальный", где можно посмотреть макет старого Гродно, памятник Давыду Городенскому, который вызвал множество споров относительно его эстетики.
А вечером, когда подворья уже закрылись, на центральной улице Гродно разместились уличные музыканты, гродненцы отдыхали и смеялись в летних кафе, и создавалось впечатление, что ты прогуливаешься по улочкам какого-то европейского города.
"Белорусский партизан"
09:30 03/06/2018
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