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10 тысяч Вольт: лесника убило током - тело опознать не смогли даже коллеги

46-летний житель деревни Денисковичи Пётр Карпеня, который работал лесником в Круговичском лесничестве Ганцевичского района, 1 июня был смертельно поражен током высокого напряжения.

Как стало известно GANC-CHAS.BY, происшествие произошло в лесополосе около высоковольтной линии электропередач между Денисковичами и Круговичами. 

По предварительной информации, мужчина ехал на велосипеде и наехал на оборванный электропровод мощностью 10 тысяч Вольт. 

Мужчину в пятницу днем обнаружили работники электросетей, которые выехали искать порыв линии. Тело погибшего обгорело до неузнаваемости, даже коллеги по работе не могли его опознать. 

Правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели.



18:51 02/06/2018






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