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Двое с топорами бросались на прохожих в центре Бреста

В центре Бреста задержаны двое мужчин, ранивших топором прохожего.

В оперативно-дежурную часть Московского РОВД Бреста по телефону спецлинии 102 в 17.20 1 июня поступило сообщение от местного жителя. Он сообщил в милицию о том, что двое парней с топорами угрожают расправой прохожим.

На место происшествия был направлен ближайший наряд милиции. По приметам во дворе дома по бульвару Космонавтов в 17.27 были задержаны двое брестчан, у которых изъято два топора. Они были доставлены в Московский РОВД. Мужчины 1992 и 1990 года рождения находились в состоянии алкогольного опьянения.


Предварительно установлено, что в ходе конфликта один из задержанных нанес топором телесные повреждения местному жителю. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, и после оказания медицинской помощи отпущен домой. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. 



Источник: belta.by
17:47 02/06/2018






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