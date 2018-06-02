"Привет! Просто хотел, чтобы вы знали, что я нашел часть одной из ваших табличек, ее прибило к берегу пляжа возле Бордо, Франция. Есть фотографии, если хотите. Не в лучшей форме после этого пути", – написал он.

Океанограф Кертис Эббесмейер рассказал изданию, что эта вывеска могла трижды переплыть Атлантику.





"Круговорот большого потока воды, который течет из Нью-Джерси в Северную Европу вплоть до Испании и обратно в Нью-Джерси, занимает в среднем 3,3 года", – сообщил он.





По его словам, такие предметы проплывают около 11 км в день.









Мощный тропический циклон "Сэнди" образовался в конце октября 2012 года и затронул Ямайку, Кубу, Багамские острова, Гаити, побережье Флориды и, впоследствии, северо-восток США и Восточную Канаду. Наиболее тяжелый ущерб был причинен северо-восточным штатам США, в частности штатам Нью-Джерси, Нью-Йорк и Коннектикут.