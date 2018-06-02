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В Китае упал метеорит

1 июня, в пятницу, в провинции Китая Юньнань упал метеорит.

Как передает replyua.net, очевидцы происшествия успели заснять падение метеорита на видео, после чего разместили ролик в Интернете. 


Отмечается, что падение космического тела и момент сгорания его в атмосфере Земли было хорошо видно из города Джигхонг, на юго-западе Китая. Местные власти уже сообщили о том, что никто из местных жителей не пострадал. Не сообщается и о разрушениях. 

Пока неизвестно, долетел ли объект до Земли, или он успел сгореть в плотных слоях атмосферы. Активисты уже приступили к поискам метеорита в месте, в котором предположительно он мог упасть. 

16:26 02/06/2018






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