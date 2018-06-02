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В Москве задержали убийцу Деда Хасана - ФСБ ловила киллера 5 лет

Целых пять лет оперативники ФСБ России ловили киллера, который в 2013 году застрелил главу российского криминального мира - Аслана Усояна, более известного в уголовной среде под кличкой Дед Хасан.

В Москве задержали убийцу Деда Хасана - ФСБ ловила киллера 5 лет
Гаджи Бейлаганский
Все это время убийца, уроженец Азербайджана Талыбханды Гаджибаба Тахир-оглы, которого уголовники знали по прозвищу Гаджи Бейлаганский, жил буквально у них под носом - в одном из микрорайонов на Северо-Западе Москвы, пишет by24.org


Проблема была в том, что, по мере развития технического прогресса, российские спецслужбы стали привыкать отслеживать своих "клиентов" по сигналу мобильных телефонов, а Талыбханды Гаджибаба Тахир-оглы принципиально не пользовался услугами местных операторов. Связь с внешним миром он осуществлял через находящиеся в роуминге SIM-карты мобильных сетей Казахстана, оформленные, к тому же, на подставных лиц.

ФСБ уже давно располагала информацией о том, что именно Талыбханды Гаджибаба Тахир-оглы был тем самым киллером, который застрелил из снайперской винтовки Аслана Усояна в момент, когда тот выходил из московского ресторана. 

Тогда убийце удалось покинуть место преступления (стрелял он из дома напротив) до прибытия правоохранительных органов и спокойно раствориться. Правда, не для всех: вскоре Гаджи Бейлаганский получил от своего непосредственного босса, криминального авторитета Ровшана Ленкоранского (именно он, по данным оперативников, и заказал убийство Деда Хасана) титул вора в законе.

Правда, сам Ровшан Ленкоранский прожил после этого совсем недолго. Вскоре он так же погиб от пули киллера в турецком Стамбуле, где прятался и от российских правоохранительных органов, и от "коллег" по криминальному миру, которые поклялись отомстить за убийство Деда Хасана. Вторые успели добраться до него раньше.

Сам же исполнитель жил после этого довольно неплохо: родной брат покойного Ровшана Ленкоранского предоставил "особо ценному кадру" своей группировки квартиру, охрану и бронированный джип для передвижений по Москве. 

Все это время Талыбханды Гаджибаба Тахир-оглы умудрялся оставаться вне поля зрения правоохранительных органов, однако и ему все же пришлось примерить наручники.


По обычной практике, таких задержанных принято содержать в одиночных камерах - в противном случае у них было бы совсем немного шансов дожить до суда. На нем Гаджи Бейлаганскому по совокупности содеянного, вероятнее всего, светит пожизненное заключение.


В отношении Гаджи Бейлаганского возбуждено уголовное дело по статьям 105.1 (убийство) и 105.2 (убийство двух и более человек), сообщили в ГУ МВД России по г. Москва.

"Белорусский партизан"
14:26 02/06/2018






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