Трехлетний мальчик выпал с пятого этажа в Кобрине

Происшествие случилось в квартире на пятом этаже дома. Ребенок был в квартире вместе со своими братом, сестрой, матерью и тетей. Мать была в комнате с детьми, но не контролировала их, а тетя была в кухне.





Без присмотра взрослых мальчик забрался на стол у окна, оттуда перебрался на подоконник. Зацепившись за горшок с растением, ребенок вывалился в открытое окно.





В результате происшествия мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован.