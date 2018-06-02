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Трехлетний мальчик выпал с пятого этажа в Кобрине

31 мая около 14 часов в кобринскую больницу привезли трехлетнего мальчика с разнообразными травмами.

Происшествие случилось в квартире на пятом этаже дома. Ребенок был в квартире вместе со своими братом, сестрой, матерью и тетей. Мать была в комнате с детьми, но не контролировала их, а тетя была в кухне.

Без присмотра взрослых мальчик забрался на стол у окна, оттуда перебрался на подоконник. Зацепившись за горшок с растением, ребенок вывалился в открытое окно.

В результате происшествия мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован. 

Источник: euroradio.fm
12:57 02/06/2018






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