Почти тысяча дронов в небе: как рисовали обложку "Тайм"
Обложка «Тайм» на этой неделе оказалась не похожа ни на одну из предыдущих, созданных за 95-летнюю историю журнала.
Она была оформлена с использованием 958 дронов, с помощью которых в воздухе было начертано название американского журнала и его окантовка.
Дроны компании «Интел», были также задействованы во время зимних Олимпийских игр. Они появляются в виде ярких точек на фоне ночного неба и могут быть запрограммированы для создания всевозможных узнаваемых форм и конструкций.
Источник: inosmi.ru
12:08 02/06/2018
Загрузка...