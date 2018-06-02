А если вы не хотите пить молоко, то можете просто помочь детям, перечислив любую сумму в Белорусский детский хоспис.





Чтобы пожертвовать деньги, следует выбрать через ЕРИП «Общественные объединения» — «Помощь детям, взрослым» — «Белорусский детский хоспис». Либо отправить смс на номер 553 с текстом: 515 <Фамилия И.О. благотворителя> <Сумма платежа> (доступно для абонентов МТС и Life).



