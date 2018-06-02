Новый челлендж в соцсетях - выпей стакан молока и перечисли деньги детскому хоспису
Агентство «Молоко» запустило 1 июня (день защиты детей и день молока) новый челлендж в соцсетях: в рамках вызова каждый участник должен снять видео, где он призывает трех своих друзей продолжить эстафету, а затем выпить стакан молока — сидя, стоя, через трубочку, прямо из бутылки, с блюдечка или еще как-нибудь.
А если вы не хотите пить молоко, то можете просто помочь детям, перечислив любую сумму в Белорусский детский хоспис.
Чтобы пожертвовать деньги, следует выбрать через ЕРИП «Общественные объединения» — «Помощь детям, взрослым» — «Белорусский детский хоспис». Либо отправить смс на номер 553 с текстом: 515 <Фамилия И.О. благотворителя> <Сумма платежа> (доступно для абонентов МТС и Life).
Хэштег под фото и видео — #milkdaychallenge. Пить можно любое молоко, в том числе миндальное, соевое и шоколадное, пишет the-village.me
11:58 02/06/2018
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