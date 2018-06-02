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Огонь вспыхнул в рентгенкабинете: из поликлиники в Щучине эвакуировали 109 человек

Пожар в рентгенологическом кабинете поликлиники УЗ "Щучинская центральная районная больница" произошел вечером 1 июня.

Информация о возгорании поступила спасателям в 19:49. В результате пожара уничтожена установка для фотохимической обработки рентгеновских пленок, повреждена проявочная машина для их обработки, закопчены стены, потолок в кабинете.

Пострадавших нет. Администрацией объекта до прибытия подразделений МЧС из здания эвакуировано 109 человек (в том числе 5 детей в возрасте от 1 до 11 лет).

Причина пожара пока не установлена. Рассматривается версия короткого замыкания электропроводки установки для фотохимической обработки рентгеновских пленок "Ренекс УФОРП-2".





Источник: sputnik.by
10:57 02/06/2018






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