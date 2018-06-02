Не помыл персик и заболел менингитом

Сезон доступных витаминов всех мастей открыт уже больше месяца. Но есть у этого изобилия и опасная сторона: фрукты, прибывшие на столичные прилавки издалека, могут быть заражены инфекциями. Белорус рассказал Sputnik , как переболел менингитом, съев немытый персик, а врач-инфекционист проинструктировал, как себя обезопасить.





"Летом я сдавал вступительные экзамены; почувствовал недомогание: начались головные боли, стала подниматься температура. Симптомы были те же, что при гриппе или простуде, только без насморка и боли в горле. Решил, что это вирус", — рассказал Дмитрий.





Сначала температура была субфебрильной. Несколько дней Дмитрий игнорировал недомогание, а когда температура приблизилась к 38°C, начал сбивать ее жаропонижающим.





"В день последнего экзамена стало хуже. Я добрался до дома и лег спать; проснулся через пару часов с высокой температурой, которую не удавалось сбить, жуткой головной болью, рвотой и слабостью: дошло до того, что в какой-то момент я просто не смог выйти из ванной — так и остался лежать на полу. Вызвал скорую", — вспомнил он.





После осмотра бригада забрала белоруса в Городскую инфекционную клиническую больницу с подозрением на менингит. Принимавший его врач предварительно подтвердил диагноз.





"Меня закрыли в отдельном боксе и начали искать источник инфекции: в квартире взяли пробу воды из-под крана и отправили ее на проверку в лабораторию; всех родных заставили сдать анализы; интересовались, что я ел в последнее время, и, когда я рассказал, что ел персики, предположили, что источником могут быть именно они", — рассказал Дмитрий.





По словам врача-инфекциониста, особенно опасаться стоит фруктов с ворсистой поверхностью вроде персиков и абрикосов: их недостаточно просто ополаскивать водой, поскольку они плохо вымываются.





"Проверить уже съеденный персик было, разумеется, невозможно, но врачи говорили, что вероятная причина именно в нем: все фрукты — особенно привозные — необходимо тщательно мыть горячей водой с мылом. А шершавые лучше есть вовсе без кожуры — счищать ее, несмотря на то, что при этом плод теряет часть питательных веществ", — рассказал парень.





К слову, правило распространяется и на те фрукты, которые принято есть без кожуры: если арбуз будет чем-то заражен, то хватит и одного прикосновения к корке, а после — к мякоти, чтобы заразиться.





"Вода в квартире оказалась чистой, родственники — здоровыми. После люмбальной пункции сообщили, что у меня, слава богу, не менингококк (схожее заболевание, заразное и гораздо более опасное), а менингит. Врачи составляли список всех, с кем я контактировал в последние дни, а он из-за поступления был довольно длинным: и преподаватели, и абитуриенты. Если бы это оказался менингококк, заразиться могли бы десятки людей", — ужаснулся белорус.





В больнице пришлось провести месяц.





"Соображал очень туго, мозг был затуманен. Я это понимал, но ничего не мог с собой поделать; помню, что боялся: вдруг так останется навсегда?" — вспомнил он.





По словам белоруса, ему повезло: менингит прошел почти без последствий, повлек лишь легкие осложнения.





"Врач предупреждал, что я могу почувствовать отголоски болезни после тридцати лет. Но все ведь могло закончиться гораздо страшнее", — рассказал Дмитрий.









Инфекционист: нельзя пробовать немытые ягоды на рынках





По словам заведующей кишечным отделением Городской инфекционной клинической больницы Ольги Глаз, чаще употребление немытых фруктов и овощей приводит к развитию кишечных инфекций: сальмонеллезу, дизентерии, гастроэнтериту. Однако вызываются и заболевания вирусной этиологии: нора-, рота-, энтеровирусы.





"Через некипяченую воду из открытых источников и немытые фрукты передается энтеровирусная инфекция, которая действительно может привести к менингиту. Такое осложнение встречается довольно редко, и заболевают чаще дети", — пояснила она.





В основном кишечные инфекции заканчиваются благополучно, однако на их фоне обостряются все хронические заболевания, в частности почек и сердца.





"Избавьтесь от привычки пробовать немытые ягоды на рынке. Овощи и фрукты перед употреблением необходимо мыть: с собственного огорода — кипяченой водой, а все купленные — ошпаривать кипятком", — порекомендовала Глаз.





Эксперт подтверждает: советы распространяются и на те фрукты, которые употребляются без кожуры.





"Арбузы и дыни также необходимо мыть: когда вы будете их резать, бактерии с корки попадут в мякоть, а мякоть арбуза — хорошая питательная среда для их развития и размножения", — рассказала она.





Инфекция может попасть в организм человека также из воды. Эксперт посоветовала, отдыхая на природе, брать с собой бутилированную воду.





"Ее желательно не только задействовать в готовке, но и мыть ею овощи и руки, не используя для этого воду из водоемов", — убеждена Глаз.





По словам эксперта, в домашних условиях воду стоит употреблять кипяченой. Скоропортящиеся продукты лучше не хранить на открытом воздухе. Продукты в холодильнике должны храниться отдельно: отведите под овощи/фрукты, мясные, молочные продукты разные полки.





Также медик напомнила о соблюдении правил личной гигиены: опасаясь инфекций, не забывайте мыть руки после того, как побывали в общественном месте.