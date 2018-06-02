Учащаяся витебского колледжа вскрыла вены в туалете учреждения

В произошедшем девушка винит представительницу администрации колледжа. Журналистам она рассказала, что после 9-го класса поступила в колледж. Некоторое время назад второкурсница собиралась поехать волонтером с благотворительным общественным объединением "Мир без границ". Однако представитель администрации колледжа дала организаторам очень отрицательную характеристику на нее. По словам девушки, о ней рассказали не соответствующие действительности факты.





В тот раз конфликт разрешил директор колледжа, и учащаяся поехала волонтером. Но, говорит девушка, представительница администрации продолжала придираться к ней и к другим учащихся. Причем, по словам второкурсницы, были не только моральные оскорбления, но и физическое воздействие.





Поэтому 31 мая девушка, доведенная до отчаяния, пыталась совершить суицид.





Директор колледжа Александр Лосякин отказался комментировать "Народным новостям Витебска» это происшествие. Саму учащуюся и ее мать, которая одна воспитывает троих детей, он характеризовал положительно.





Также положительно он отозвался о сотруднице, которую девушка обвиняет. По словам директора, эта женщина отработала в сфере образования 45 лет и ей остается полтора года до пенсии.





Проверкой факта занимается милиция и Следственный комитет.