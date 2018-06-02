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В Гродно закрыли галерею, чтобы складировать веники?

Власти Гродно лишили помещения галерею «Крыга». Теперь это место будет использоваться «для производственных нужд» ЖЭСа.

В прошлом году в ноябре в галерею «Крыга» ворвались милиционеры вместе с представителями администрации. Они сообщили о расторжении договора аренды. Формальной причиной разрыва договора стало окно в одной из комнат, которое владелец галереи Юрий Мацко несколько лет назад замуровал. Власти сочли это самовольной перепланировкой.

Юрий Мацко считает такой шаг необоснованным и незаконным. О расторжении договора его не предупредили, хотя сами представители городских служб сказали, что высылали заказное письмо. Билет о высылке владельцу галереи никто не показал.

Ответ из Управления жилищного ремонтно-эксплуатационного предприятия на заявление о продлении аренды помещения Юрий получил только несколько дней назад, после более полугода молчания городских властей. В письме указывается, что помещение не может быть выделено в аренду в связи с его использованием ЖЭС№5 УЖРЭП Ленинского района для производственных нужд.

«Когда была эта возня в ноябре, я написал им заявление, чтобы еще раз договориться с арендой. Заявление они якобы до сих пор рассматривали. И вот придумали, что нежилое помещение используется ЖЭСом №5. Они ничего там не делали полгода, ничего не отвечали. Для производственных нужд… Веники они там будут складывать или лопаты? Обидно страшно. За пять лет аренды я в это помещение вложил большие деньги, сделал ремонт, канализацию, отопление, батареи повесил, окна вставил», – говорит владелец галереи «Крыга» Юрий Мацко.

С галереей «Крыга» связана целая декада культурной жизни Гродно, где кроме выставок проходили презентации книг, а также встречи с культурными и общественными деятелями Беларуси. Последние годы галерея «Крыга» действовала вместе с Центром городской жизни, который также активно занимается продвижением белорусской культуры.
Белсат
08:54 02/06/2018






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