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Скидки на сосиски чуть не довели пенсионерок до драки

Видео с толпой покупательниц у лотка с акционными полуфабрикатами быстро разлетается по соцсетям.

Акция с пятидесятипроцентными скидками на сосиски и колбасу вызвала ажиотаж среди покупателей в одном из минских магазинов и чуть не спровоцировала драку, соответствующее видео опубликовано в социальных сетях, передает "Спутник".

Один из магазинов в минском микрорайоне Чижовка устраивал акцию: на сосиски и колбасы предлагалась скидка в размере 50%. Такая распродажа не могла не вызвать ажиотажа среди покупателей — получить продукты вдвое дешевле захотели многие.

Однако акция чуть не привела к драке. Один из очевидцев заснял на видео, как у лотка с акционными колбасами и сосисками толкаются и спорят пенсионерки. В один момент между ними чуть было не завязалась драка — так сильно они хотели купить полуфабрикаты.

Подобный случай произошел в Минске и осенью 2017-го: за дешевую хурму в одном из магазинов покупатели были готовы в прямом смысле "давиться" — видео потом также долго ходило по социальным сетям и собирало многотысячные просмотры.

Многие вспоминают и случай открытия в Минске кафе Burger King — туда за бесплатной газировкой многие приходили с цистернами. На открытие Texas Kitchen и бесплатные бургеры люди и вовсе занимали очередь с ночи — так сильно белорусы любят экономить.



22:01 01/06/2018






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