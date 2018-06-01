Скидки на сосиски чуть не довели пенсионерок до драки

Один из магазинов в минском микрорайоне Чижовка устраивал акцию: на сосиски и колбасы предлагалась скидка в размере 50%. Такая распродажа не могла не вызвать ажиотажа среди покупателей — получить продукты вдвое дешевле захотели многие.





Однако акция чуть не привела к драке. Один из очевидцев заснял на видео, как у лотка с акционными колбасами и сосисками толкаются и спорят пенсионерки. В один момент между ними чуть было не завязалась драка — так сильно они хотели купить полуфабрикаты.