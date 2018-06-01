Инсайд: в Беларуси хотят запустить беспрецедентный финтех-проект

Это будет первый подобный опыт в мировой практике. Например, в странах ЕС тоже популярна тема единого проездного. Но эти универсальные проездные все равно ограничены: либо чертой города, как в Лондоне, либо видом транспорта, как в Варшаве.

Он добавил, что концепция единой системы оплаты проезда разработана как раз после изучения опыта столиц Великобритании, Польши, Швеции, Венгрии, Италии и других западных стран. Белорусские специалисты пришли к выводу, что есть три различных варианта тарификации и дифференцированного проезда по зонам. Может использоваться или электронный носитель, или машиночитаемый. Пока не решено, на каком варианте нужно остановить выбор.





Терминал для пополнения Oyster Card, электронной карточки для оплаты за общественный транспорт в Лондоне, включая Лондонский метрополитен, Доклендское легкое метро и автобусы. Фото: wikimedia.org / Romazur

Но уже очевидно, что будущая система Е-ТРИС позволит работать не обязательно с одним видом проездного. В любом случае, она может охватить и железную дорогу, и автобусы, и троллейбусы, и метро, и другое. Сторонники проекта говорят, что он даст прозрачность, четкость и единообразие алгоритмов расчета тарифов. Упростится учет оплаты, а значит, можно оптимизировать госсубсидии на общественный транспорт. Ранее аналогичная система единой оплаты за услуги ЖКХ существенно снизила субсидирование: в сотни раз за счет адресности выделения средств для социально незащищенных категорий граждан. Другой плюс — более точный и автоматизированный сбор статистики.





Конечно, такая система позволит и вводить разного рода программы лояльности для пассажиров, выдавать бонусы и т. д. Еще один аспект касается сети приема оплаты. Пока что в Минске «положить» поездки на транспортную карточку, как единую, так и сугубо для метро, можно только в кассах и киосках «Минсктранса», а также в специальных терминалах БПС-Сбербанка. Как известно, есть предложение расширить сеть в столице за счет увеличения числа терминалов. По данным нашей редакции, один такой терминал стоит около $15-$20 тыс. Если учесть, что в Минске более тысячи остановок, то итоговая сумма превысит $20 млн. Более того, потребуется нанять дополнительный персонал: техническое обслуживание, инкассация. Плюс необходимо будет оплачивать больший объем услуг эквайринга при оплате карточками. Не нужно забывать и о факторе вандализма. Другие минусы: нет мобильного и интернет-банкинга.





В качестве альтернативы Е-ТРИС рассматривается не только сеть терминалов на остановках, но и децентрализованная система. То есть в стране появляется множество фирм-агентов, которые организуют оплату проезда, и каждый перевозчик (железная дорога, метро и т. д.) самостоятельно заключает с ними договоры. Естественно, это увеличение расходов и дополнительная юридическая рутина для всех участников рынка. К тому же будут создаваться отдельные каналы связи, инфраструктура оплаты будет неудобной для клиентов из-за отсутствия централизованного управления. Будет затруднен сбор статистики.





Есть и вариант использования QR-кодов. Но это сразу отсекает пассажиров с устаревшими моделями мобильных телефонов, а также детей, которые сейчас массово используют специальные смарт-часы с родительским контролем. Ограничена такая система и с точки зрения географии: не везде такое хорошее покрытие мобильным интернетом. К тому же структура QR-кода легко механически повреждается, т. к. это графика. Существует и ряд других недостатков, связанных с ошибками в геолокации, с функцией подтверждения платежа через 3D-Secure и т. д.





Сторонники Е-ТРИС отмечают, что на фоне других вариантов система более понятна и расширяет возможности для частных финтех-проектов. Условия для конкуренции вполне справедливые.





Е-ТРИС, как ожидается, благоприятно повлияет и на въездной туризм, ведь система оплаты проезда станет более понятной и простой. Сторонники системы уже обратились в Совмин с просьбой создать межведомственную рабочую группу для реализации проекта. Как сообщил наш источник, сейчас ведется переписка с госорганами по поводу возможного создания Е-ТРИС.