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В Венесуэле сейчас бесплатное метро, так как не из чего делать билеты

В столице Венесуэлы Каракасе 53 станции метро фактически отменили плату за проезд, так как билеты печатать сейчас невозможно.

По словам бывших работников государственной компании Metro de Caracas C.A., сырье для производства билетов Венесуэла закупает за рубежом, однако у государства не хватает твердой валюты для этого. В результате руководители станции метро получили указание просто сделать вход для пассажиров бесплатным, когда запас проездных документов заканчивается, передает "Белсат".

«Люди путешествуют бесплатно, потому что нет материала для билетов», – говорит источник Reuters.

Напомним, в Венесуэле продолжается жесткий экономический кризис. В стране – гиперинфляция, не хватает продуктов, проблемы с электричеством, дефицит наличных денег.

21:32 01/06/2018






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