В Венесуэле сейчас бесплатное метро, так как не из чего делать билеты

По словам бывших работников государственной компании Metro de Caracas C.A., сырье для производства билетов Венесуэла закупает за рубежом, однако у государства не хватает твердой валюты для этого. В результате руководители станции метро получили указание просто сделать вход для пассажиров бесплатным, когда запас проездных документов заканчивается, передает "Белсат"





«Люди путешествуют бесплатно, потому что нет материала для билетов», – говорит источник Reuters.





Напомним, в Венесуэле продолжается жесткий экономический кризис. В стране – гиперинфляция, не хватает продуктов, проблемы с электричеством, дефицит наличных денег.