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После ДТП в Ивенце отец-бесправник убежал, бросив 4-летнего раненого сына

В поселке Ивенец Воложинского района 31 мая произошла автоавария, в которой пострадал четырехлетний ребенок, сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.
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ДТП случилось около 23 часов. 28-летний местный житель на закруглении дороги не справился с управлением. Его автомобиль Kia Sephia занесло, и машина врезалась в дерево возле приусадебного участка. При ДТП получил травмы сын водителя, ехавший на переднем сиденьи. Четырехлетний мальчик был не в детском кресле и не был пристегнут ремнями безопасности. Пострадавший ребенок госпитализирован.

Кстати, отец бросил не только машину, но и ребенка и скрылся с места аварии. Мальчика забрали родственники.

Милиционеры задержали водителя на следующий день в 6 часов утра в беседке дома. Медосмотр обнаружил, что мужчина был пьян (1,66 промилле). Сам он заявляет, будто выпил уже после ДТП. Эта версия проверяется.

У мужчины не было водительских прав: в 2016 году он был их лишен за вождение в нетрезвом виде.

Возможным условием ДТП, как предварительно считают специалисты, стала техническая неисправность — заклинивание заднего колеса.

Источник: "Еврорадио"
20:41 01/06/2018






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