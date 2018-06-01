ДТП случилось около 23 часов. 28-летний местный житель на закруглении дороги не справился с управлением. Его автомобиль Kia Sephia занесло, и машина врезалась в дерево возле приусадебного участка. При ДТП получил травмы сын водителя, ехавший на переднем сиденьи. Четырехлетний мальчик был не в детском кресле и не был пристегнут ремнями безопасности. Пострадавший ребенок госпитализирован.





Кстати, отец бросил не только машину, но и ребенка и скрылся с места аварии. Мальчика забрали родственники.





Милиционеры задержали водителя на следующий день в 6 часов утра в беседке дома. Медосмотр обнаружил, что мужчина был пьян (1,66 промилле). Сам он заявляет, будто выпил уже после ДТП. Эта версия проверяется.





У мужчины не было водительских прав: в 2016 году он был их лишен за вождение в нетрезвом виде.





Возможным условием ДТП, как предварительно считают специалисты, стала техническая неисправность — заклинивание заднего колеса.