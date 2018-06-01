Соответствующее распоряжение №113рп "О поддержке культуры и искусства" подписал Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.





Это проекты по реставрационным работам в Коссовском дворцово-парковом ансамбле, а также консервация и реставрация Гольшанского и Кревского замков.





Кревский замок был возведен в XIV веке по приказу великого князя Ольгерда на месте старого деревянного замка. Гольшанский замок был резиденцией магнатского рода Сапег в XVI-XVII веках. Косовский дворец Пусловских возведен в XIX веке.