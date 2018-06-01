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Лукашенко выделит деньги на реставрацию Гольшанского и Кревского замков

Фонд президента по поддержке культуры и искусства выделит деньги для трех проектов.

Соответствующее распоряжение №113рп "О поддержке культуры и искусства" подписал Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Это проекты по реставрационным работам в Коссовском дворцово-парковом ансамбле, а также консервация и реставрация Гольшанского и Кревского замков.

Кревский замок был возведен в XIV веке по приказу великого князя Ольгерда на месте старого деревянного замка. Гольшанский замок был резиденцией магнатского рода Сапег в XVI-XVII веках. Косовский дворец Пусловских возведен в XIX веке.

19:10 01/06/2018






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