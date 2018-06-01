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Власти намерены установить 500 тысяч камер для слежки в реальном времени

На правовом портале pravo.by опубликовано совместное постановление силовых органов: МВД, Госконтроля, Службы безопасности президента, ОАЦ, МЧС, КГБ, Таможенного и Пограничного комитетов.

В нем говорится об организации закупки «Республиканской системы мониторинга общественной безопасности», пишет "Наша Нива".

Известно, что документ о создании такой системы Лукашенко подписал еще в прошлом году.

Но какой она будет?

В опубликованном документе перечислены следующие требования к системе:


— Наличие системы автоматического распознавания лиц.

— Наличие системы автоматического распознавания белорусских и иностранных регистрационных знаков транспортных средств.

— Наличие фотофиксации дорожной обстановки.

— Наличие системы автоматического детектирования событий.

— Возможность подключения не менее 500 тысяч камер.

— Наличие поиска событий и обработки тревожных событий (пожаров, аварий и пр.).

— Установление факта проникновения в запретную зону и обнаружение объектов, пересекающих границу контролируемой зоны.

— Далее идет интересная формулировка: «определение праздношатания». Под праздношатанием понимается нахождение человека внутри контролируемой зоны в течение заданного времени.

— Возможность фиксации выезда на полосы встречного движения и движения в запрещенных зонах, поворота или разворота в нарушение правил дорожного движения.


— Возможность определения оставленных предметов и лиц, их оставивших.

Иными словами, похоже на то, что в Беларуси должна появиться система всеобщего видеонаблюдения вроде тех, которые существуют в некоторых развитых странах мира.

Для работы с этими данными предлагается создать Республиканский центр обработки данных.

Из документа не ясно, будет ли эта система оплачена из бюджетных средств — поставщику системы предлагается стать ее оператором и взимать с силовых структур абонентскую плату за пользование.


18:53 01/06/2018






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