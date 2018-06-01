Мама Доната Скакуна: Надеюсь, у нас всех хватит сил это пережить…

Несмотря на то, что нож, которым ранили учительницу, так и не нашли, и в материалах дела было много странных нестыковок, на которые обращали внимание и адвокаты, и правозащитники, Донату дали восемь лет лишения свободы.





"Белорусский партизан" поинтересовался, как дела у парня, который сейчас отбывает наказание в бобруйской исправительной колонии.





-- Пока новостей особых нет, -- рассказала мама Доната Алина. -- Сидим. Мы с адвокатами пытаемся что-то делать, но пока не могу сказать, что есть какой-то конкретный результат.





-- Как часто вы можете видеться с сыном?





-- У нас расписан режим свиданий. В среднем получается, что короткое свидание положено раз в полтора месяца. И разрешают еще длительное, когда один из родителей сутки проводит с ребенком.





-- Как Донат себя чувствует?





-- Вроде бы держится. Все время письма нам пишет.





-- Была огромная волна поддержки Доната, даже незнакомые люди, которых тронула эта история, присылали ему письма…





-- И сейчас тоже пишут! Сын поддерживает отношения с очень многими людьми, которых раньше никогда не видел и не знал, а сейчас регулярно переписывается с ними. Мне кажется, эта поддержка извне тоже очень важна. Она, на мой взгляд, дает ему силы держаться, подпитывает. Ясное дело, что не все письма доходят, но это уже, скажем так, человеческий фактор.





-- Одноклассники выходят с ним на связь?





-- Да, друзья со школы остались. В этом плане все хорошо. Периодически Донат нам звонит. Это очень короткие разговоры, но мы всегда их очень ждем.





-- А что с учебой?





-- Вроде бы все хорошо. Сейчас как раз должны были выставить четвертные оценки, но мы еще не знаем о результатах – Донат обещал обо всем написать. Со здоровьем вроде бы тоже держится. Хотя, если честно, даже если что-то и не очень хорошо, он все равно нам не расскажет. Сын старается лишний раз не волновать нас, не доставлять хлопот. Все время говорит, что у него все хорошо.





-- А руководство колонии вам что-то о нем рассказывает?





-- Мы с начальством не общаемся, но когда приезжаем или на передачи, или на свидание, то всегда можно переговорить с начальником отряда, с воспитателями. Они хорошо идут на контакт и говорят, что к ребенку никаких вопросов нет.





-- Алина, а за все это время, что Донат находится в колонии, он на что-то жаловался?





-- Никогда и ни на что! Вы не волнуйтесь, говорит, у меня все хорошо. Наверное, он у нас оптимист – хочется в это верить. Иначе, наверное, не выжил бы…





-- В этом году одноклассники Доната поступают в институты и университеты…





-- А Донат еще только закончил 10 класс. Когда он попал в СИЗО, были проблемы со сдачей экзаменов – в следственном изоляторе их не разрешили сдать, и он потерял время. К счастью, в отличие от столичной гимназии №74, в школе при колонии учителя и руководство хорошо к нему отнеслись и помогли экстерном сдать экзамены. Кстати, успешно.





А что касается планов на будущее, то, надеемся, что после окончания 11 класса Донат сможет дистанционно получить высшее образование.





-- Адвокаты навещают Доната?





-- Сейчас, когда у нас есть возможность встречаться с сыном, адвокаты в колонию не ездят. Но они продолжают заниматься делом. Мы ведь еще не прошли все судебные инстанции, и продолжаем обжаловать приговор. Будем использовать абсолютно все возможности.





Мы хотим получить ответы на все наши вопросы, но, к сожалению, пока это не удается…





-- Алина, сейчас вы можете более-менее регулярно видеться с сыном, слышать его голос, вам стало хоть немного спокойнее?





-- Накануне звонков и свиданий действительно становится немного легче. А после свидания мы долго отходим… Это просто невозможно пережить… Это очень тяжело…





Скучать начинаем еще больше. Потому что надо ждать еще несколько месяцев, чтобы была возможность снова увидеть и обнять ребенка… Это невыразимо тяжело!...





-- Донат рад вашим встречам?





-- Конечно! Он тоже считает дни… Пишет в письмах: потерпите, осталось столько-то дней до встречи…

Это огромное счастье, что можно встретиться, посмотреть на него и убедиться, что с ним все хорошо…

Я очень надеюсь, что у Доната, и у нас с мужем хватить сил все это пережить…





Куда писать?





Донату Скакуну можно написать письмо в колонию.





Вот адрес: ул. Батова, 4, г. Бобруйск, Могилёвская обл., 213807, ВК-2, 1-й отряд, 11-е отделение, Скакуну Донату Валерьевичу.











