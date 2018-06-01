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Шок: пьяная мать несколько дней избивала 3-месячного сына

В суд направлено дело в отношении жительницы Быховского района за избиение трехмесячного малыша.

По версии следствия, с 8 по 10 марта этого года женщина, находясь в нетрезвом состоянии, наносила множество ударов руками по различным частям тела своего ребенка. Грудничок получил тяжкие телесные повреждения. Об избиении узнали медики во время планового медицинского осмотра малыша.

Было установлено, что психическими заболеваниями в момент инцидента 24-летняя женщина не болела. Обвиняемая до суда продолжит оставаться под стражей.

В отношении обвиняемой возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, совершенное в отношении заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, способом, носящим характер истязания (п.п. 1,3 ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь).




Источник: sputnik.by
15:50 01/06/2018






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