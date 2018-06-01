Соседи семьи говорят, что маленькая Сонечка, скорее всего, вышла незамеченной из квартиры, когда родители выпивали. Мать ребенка же пояснила милиции, что и не знала, что ребенок ушел из дома.





Мужчина, нашедший девочку, присмотрел за ребенком, пока не приехала милиция. После осмотра медиками девочку забрали в больницу для обследования. На следующее утро ее маму нашли милиционеры.





— Сотрудники отдела уголовного розыска вчера вечером, сразу после обнаружения ребенка, пошли по домам, показывали всем фото девочки. Ее узнали — и один из местных жителей даже дал милиционерам номер матери девочки. Созвониться с ней сразу не удалось: женщина путано объясняла о своем местоположении, — рассказали в УВД региона.





Почему 30-летняя витеблянка сразу же после пропажи ребенка не позвонила в милицию, она толком не пояснила даже после того, как милиционерам удалось ее отыскать. Версия развития событий матери следующая: она и не подозревала, что дочка не дома. Мол, поругавшись с супругом, женщина выпила изрядную долю спиртного и легла спать. Отец же и вовсе не ночевал дома.





— Мать уверяет, что ребенок самостоятельно вышел на улицу, спустившись с четвертого этажа, — говорят в милиции.





Соседка, живущая в одном подъезде с молодой семьей, рассказала TUT.BY другую версию событий: мол, родители девочки вместе с ней выпивали у соседей, и, видимо, в какой-то момент не заметили, что девочка вышла из квартиры.





Родителей во дворе характеризуют в целом положительно: рассказывают, что часто видят их гуляющими на площадке с маленькой Сонечкой — ребенок в семье один, в асоциальном поведении ни мать-декретница, ни работающий отец не замечены.





Девочка пока в больнице. Решение о ее дальнейшей судьбе должны принять органы опеки.