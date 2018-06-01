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Соблазнение Солодухи: певец снялся в провокационном ролике о предупреждении… инсульта

На Youtube появился ролик, где известный певец оказался под давлением молодой и соблазнительной медсестры.

Видео продвигает....внимательное отношение к артериальному давлению. Инициатор ролика - проект «В одном измерении». Он направлен на просвещение беларусов в теме заболеваний сердечно-сосудистой системы, его цель - разными способами напомнить, что до 80% инсультов можно избежать. Для этого нужно просто измерять давление. 


Чтобы отойти от избитой темы "медицинских страшилок" и освежить подход к проблеме, авторы проекта решили покреативить и пригласить на съемку Александра Солодуху. Который, как известно, в профессиональной среде рекламистов, только "за" любые эксперименты. К тому же, оказывается Солодуха - врач по образованию!

- Мы отдаем себе отчет, что люди, скорее всего, не ищут в гугле правила измерения давления, хотя это чрезвычайно важная информация. Простое действие спасает людей от инсультов. А эта болезнь, к сожалению, прогрессирует и стремительно молодеет. Поэтому мы рискнули и завернули такую несексуальную тему, как измерение давления, в достаточно провокационную обертку. 

Да, мы стремимся обратить внимание интернет-пользователей на проблему. И будем искренне рады, если вместе с пикантной историей зрители получат полезную информацию и смогут применять ее в жизни, -- прокомментировали ролик организаторы проекта «В одном измерении».

Женскую роль исполнила выпускница Белорусского государственного медицинского университета, руководитель и лицо популярного youtube-проекта Workout, фитнес-блогер и автор книги о ЗОЖ – Евгения Левитан.


Проект проводится под эгидой швейцарского производителя тонометров Microlife, национального портала «Здоровые люди» при поддержке Министерства здравоохранения РБ, пишет marketing.by

15:35 01/06/2018






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