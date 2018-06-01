Видео продвигает....внимательное отношение к артериальному давлению. Инициатор ролика - проект «В одном измерении». Он направлен на просвещение беларусов в теме заболеваний сердечно-сосудистой системы, его цель - разными способами напомнить, что до 80% инсультов можно избежать. Для этого нужно просто измерять давление.









Чтобы отойти от избитой темы "медицинских страшилок" и освежить подход к проблеме, авторы проекта решили покреативить и пригласить на съемку Александра Солодуху. Который, как известно, в профессиональной среде рекламистов, только "за" любые эксперименты. К тому же, оказывается Солодуха - врач по образованию!





- Мы отдаем себе отчет, что люди, скорее всего, не ищут в гугле правила измерения давления, хотя это чрезвычайно важная информация. Простое действие спасает людей от инсультов. А эта болезнь, к сожалению, прогрессирует и стремительно молодеет. Поэтому мы рискнули и завернули такую несексуальную тему, как измерение давления, в достаточно провокационную обертку.





Да, мы стремимся обратить внимание интернет-пользователей на проблему. И будем искренне рады, если вместе с пикантной историей зрители получат полезную информацию и смогут применять ее в жизни, -- прокомментировали ролик организаторы проекта «В одном измерении».





Женскую роль исполнила выпускница Белорусского государственного медицинского университета, руководитель и лицо популярного youtube-проекта Workout, фитнес-блогер и автор книги о ЗОЖ – Евгения Левитан.







