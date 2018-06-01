Не поверите: метро Каракаса стало бесплатным - кончились билеты

В столице Венесуэлы Каракасе 53 станции метро открыли свои турникеты перед всеми желающими. Как сообщило в четверг, 31 мая, агентство Reuters со ссылкой на бывших сотрудников государственной компании Metro de Caracas C.A., это связано с невозможностью изготовить билеты.





Как и большинство оборудования, используемого в метро Каракаса, сырье, необходимое для производства билетов, Венесуэла также закупает за рубежом.





Однако государство, вынужденное в условиях жесткого экономического кризиса, экономить валютные резервы, уже более года не предоставляло транспортной компании валюту на их приобретение.





В результате руководители станций метро получили указание просто сделать вход для пассажиров бесплатным, если запас проездных документов заканчивается.



