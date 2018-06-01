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Не поверите: метро Каракаса стало бесплатным - кончились билеты

Сырье, необходимое для производства билетов, закупают за рубежом. Государство, вынужденное экономить валютные резервы, уже год не предоставляет компании валюту на их приобретение.

В столице Венесуэлы Каракасе 53 станции метро открыли свои турникеты перед всеми желающими. Как сообщило в четверг, 31 мая, агентство Reuters со ссылкой на бывших сотрудников государственной компании Metro de Caracas C.A., это связано с невозможностью изготовить билеты.

Как и большинство оборудования, используемого в метро Каракаса, сырье, необходимое для производства билетов, Венесуэла также закупает за рубежом. 

Однако государство, вынужденное в условиях жесткого экономического кризиса, экономить валютные резервы, уже более года не предоставляло транспортной компании валюту на их приобретение.  

В результате руководители станций метро получили указание просто сделать вход для пассажиров бесплатным, если запас проездных документов заканчивается.

Услугами метро Каракаса ежедневно пользуются более 2 млн человек, передает dw.com

14:21 01/06/2018






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