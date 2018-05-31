31 мая, когда в мире отмечается День без табака, Intex-press узнала, стали ли жители Барановичей от таких нововведений меньше курить.





Днем возле одного из табачных ларьков Барановичей покупателей нет, и продавец скучает. Лариса торгует сигаретами около 15 лет, и за это время, по ее словам, курильщиков в нашем городе меньше не стало.





– Люди последние несколько лет переходят в основном на легкие и тонкие сигареты и ищут те, что подешевле. Но курить не бросают. Ни надписи на пачках, ни устрашающие картинки, ни закрытые витрины на курильщиков не влияют, – рассказывает женщина.





Лариса говорит, что сначала горожане, увидев на пачках картинки заболеваний, возмущались и кривились от отвращения, а многие даже просили пачки без фотографий.





– Поначалу все говорили, что им неприятно даже брать коробку в руки. А мужчины вообще не хотели покупать пачки с импотенцией. Кто-то из моих постоянных покупателей даже перешел на портсигары. Но через месяц-два все привыкли и перестали обращать на это внимание, – признается продавец.





Во время нашего разговора к ларьку подходит мужчина лет 50-ти, покупает четыре пачки сигарет без фильтра. На мой вопрос, вызывают ли страшные картинки у него желание бросить курить, смеется. Поясняет, что закурил в 20 лет «после сильного стресса», когда его машина перевернулась в горах и он чудом остался жив.





– Я не брошу курить, даже если пачка будет стоить $10, что уже говорить о картинках и надписях! Уверен, что вред от сигарет не такой уж и сильный. Вот мой дед, например, всю жизнь курил трубку и умер в 98 лет. Мой отец курил по две пачки в день и умер в 91 год. Поэтому и я бросать не собираюсь.









«Та-а-ак, чем я сегодня буду болеть?»





В другом табачном ларьке стоит небольшая очередь из покупателей. Молодой человек лет 25-ти, который только что купил сигареты, реагирует на вопрос о страшных картинках, как и мой предыдущий собеседник, – смехом. Он курит около семи лет, в день «высмаливает» чуть меньше двух пачек.





– Я вообще не обращаю внимания на эти картинки, – признался он. – Поначалу, может, и задумывался на несколько минут, но потом все равно доставал сигарету и закуривал. Я вообще считаю, что все это бесполезно. Я брошу курить, только если мне за это заплатят, причем не меньше $700 в месяц. Повышение цен на табак тоже не заставит меня отказаться от сигарет, но, возможно, стану меньше курить.





По мнению продавца табачного ларька Марины, картинки слепоты, инфаркта, новообразований и других последствий не влияют на курильщиков.





– Я вас умоляю! Все как покупали, так и покупают. Некоторые, правда, не хотят брать пачки с изображением рака. А иногда люди, шутя спрашивают «Та-а-ак, чем я сегодня буду болеть?». Одна покупательница рассказала, что специально оставила себе несколько пачек «без болезней» и теперь перекладывает туда сигареты из пачек с картинками. А как-то приходил парень, который за границей купил чехол на сигаретную пачку. Надел, и все – картинок не видно, – поясняет Марина.





О закрытых витринах и шторках женщина говорит, что они также ни к какому результату не привели, а лишь добавили больше забот покупателям и продавцам.





– Все равно приходится отвешивать шторку, чтобы показать, какие есть сигареты, ведь так человек быстрее определится с выбором. Я вообще думаю, что эти шторки – полная чушь. Ведь алкоголь, который приносит больше вреда, в магазинах продается открыто, – говорит женщина.





Марина считает что, курение – это личный выбор каждого, на который вряд ли повлияет антиникотиновая пропаганда. Поэтому лучшее решение, по ее мнению, – оставить курильщиков в покое.





Действует отдельная касса





В супермаркете, где сигареты продают на отдельной кассе, продавец Наталья говорит, что всем покупателям эти картинки и закрытые витрины – «по барабану, потому что все курят, как раньше».





– Возможно, курильщикам немного и неприятно, потому что многие мужчины просят заменить пачки с импотенцией, женщины – пачки с мертворождением. Закрытые витрины не дают детям увидеть яркие и красочные упаковки. Вот и весь положительный результат этой кампании. Кажется, реально работает в борьбе с курением только отдельная касса для сигарет. И то потому, что многим покупателям лень еще раз стоять в очереди, – говорит Наталья.





По мнению женщины, заставить людей меньше курить или бросить совсем сможет только одно кардинальное решение – резкое и сильное подорожание сигарет.









Как борются с курением в других странах





В Испании и Италии запрещено курить возле беременных женщин, в Ирландии и Дании – на работе. В Швеции сигареты стоят почти в два раза дороже, чем в других странах мира, а за отказ от курения на работе даже можно получить премию. В Германии, Дании, Сингапуре и других странах запрещено курить во всех общественных местах.





По данным портала The Tobacco Atlas, в Беларуси от табачных заболеваний ежегодно умирает более 17 тысяч человек. В нашей стране курит почти 2,4 млн людей старше 15 лет и 15 тысяч детей в возрасте от 10 до 14 лет. Курят в Беларуси 46,2% мужчин и 10,6% женщин. В 2016 году в нашей стране было произведено 30,83 млрд сигарет.





Где в Беларуси нельзя курить





в учреждениях (организациях) здравоохранения, культуры, образования, спорта, объектах торговли и бытового обслуживания (парикмахерских, косметических кабинетах, салонах татуировок, соляриях, банях, саунах, прачечных);

в помещениях органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов, организаций;

в объектах общественного питания, кроме тех, которые реализуют табачные изделия и имеют зоны для курящих с вентиляцией;

на всех вокзалах, в аэропортах, подземных переходах, на станциях метро;

во всех видах общественного транспорта, вагонах поездов, на судах, в самолетах, кроме поездов дальнего следования, пассажирских судов и самолетов, в которых предусмотрены места для курения;

во вспомогательных помещениях жилых многоэтажных домов (вестибюль, коридор, галерея, лестничные марши и площадки, лифтовые холлы и другие помещения).

На остановках общественного транспорта и вокруг них, на детских площадках и пляжах курить можно. Пока можно.