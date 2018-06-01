Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

В России снова прогремел взрыв в ТРЦ: пострадали дети

В Иркутске в ТРЦ "Комсомолл" прогремел взрыв, в результате которого пострадали по меньшей мере 10 детей.

По неподтвержденной информации, в детском научно-развлекательном центре "Гравитация" вспыхнула горючая жидкость, передает obozrevatel.com

Дети получили ожоги первой и второй степени, у двоих 40% тела обожжено. По данным СМИ, в ТЦ не сработала система пожаротушения.


Отмечается, что сотрудники показывали детям огненное шоу, где использовали спиртосодержащую жидкость. Она разлилась, произошло возгорание паров.

Пострадавших детей (двое в состоянии средней тяжести, шестеро получили легкие повреждения) уже отвезли в больницу. А директора центра задержали, с ним беседуют полицейские.

Здание эвакуировали.



11:54 01/06/2018






Загрузка...


Блоги
Антон Астаповіч
Закон не пісаны
Юрий Губаревич
Кропка кіпення: як чыноўнікі даводзяць людзей
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Трасьцянец
Ольга Кравчук
Журналист Галко: письма из тюрьмы номер 8
Артем Агафонов
Между Крестом, радугой и правами человека
Валерий Щукин
Чудеса: упал на попу, а синяк на голове?
Татьяна Короткевич
Шаг доверия к обществу
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» о потопе, детях на улице,...


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё