В России снова прогремел взрыв в ТРЦ: пострадали дети

По неподтвержденной информации, в детском научно-развлекательном центре "Гравитация" вспыхнула горючая жидкость, передает obozrevatel.com





Дети получили ожоги первой и второй степени, у двоих 40% тела обожжено. По данным СМИ, в ТЦ не сработала система пожаротушения.









Отмечается, что сотрудники показывали детям огненное шоу, где использовали спиртосодержащую жидкость. Она разлилась, произошло возгорание паров.





Пострадавших детей (двое в состоянии средней тяжести, шестеро получили легкие повреждения) уже отвезли в больницу. А директора центра задержали, с ним беседуют полицейские.





Здание эвакуировали.







