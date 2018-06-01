В России снова прогремел взрыв в ТРЦ: пострадали дети
В Иркутске в ТРЦ "Комсомолл" прогремел взрыв, в результате которого пострадали по меньшей мере 10 детей.
По неподтвержденной информации, в детском научно-развлекательном центре "Гравитация" вспыхнула горючая жидкость, передает obozrevatel.com
Дети получили ожоги первой и второй степени, у двоих 40% тела обожжено. По данным СМИ, в ТЦ не сработала система пожаротушения.
Отмечается, что сотрудники показывали детям огненное шоу, где использовали спиртосодержащую жидкость. Она разлилась, произошло возгорание паров.
Пострадавших детей (двое в состоянии средней тяжести, шестеро получили легкие повреждения) уже отвезли в больницу. А директора центра задержали, с ним беседуют полицейские.
Здание эвакуировали.
11:54 01/06/2018
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