Жители Татарстана 1 июня ждали от природы чего угодно, только не снегопада. Утром снегом засыпало Набережные Челны и Елабугу. Пользователи соцсетей активно делятся фотографиями и видео июньской метели, передают vesti.ru









"Снег шел мелкий, но сильный. Вышла на прогулку с собакой — все припорошено, на листьях деревьев даже маленькие сугробики лежат", — рассказывает одна из жительниц Набережных Челнов.





На северо-западе Башкирии снежные заряды моментами были такой силы, что, казалось, скоро появятся сугробы. Мощные снегопады прошли также в Оренбургской области и Пермском крае.





"Выпал снег, низкая температура в первый день лета", — делится впечатлениями житель Пермского края на сайте " Мобильный репортер ".









"Перезимовали зиму, перезимуем и лето. Салехард замело снегом", — описывает погоду житель Салехарда.





Снег шел даже в Кировской и Костромской областях.









В Москве обошлось без зимних осадков, но ночью температура опустилась до 6 градусов, а днам поднимется не выше 14 градусов.