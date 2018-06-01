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"Перезимовали зиму, перезимуем и лето": российские регионы замело снегом

В первый день лета погода преподнесла неприятный сюрприз жителям Европейской России, Поволжья и Урала — во многих регионах выпал снег.

Жители Татарстана 1 июня ждали от природы чего угодно, только не снегопада. Утром снегом засыпало Набережные Челны и Елабугу. Пользователи соцсетей активно делятся фотографиями и видео июньской метели, передают vesti.ru


"Снег шел мелкий, но сильный. Вышла на прогулку с собакой — все припорошено, на листьях деревьев даже маленькие сугробики лежат", — рассказывает одна из жительниц Набережных Челнов.

На северо-западе Башкирии снежные заряды моментами были такой силы, что, казалось, скоро появятся сугробы. Мощные снегопады прошли также в Оренбургской области и Пермском крае.

"Выпал снег, низкая температура в первый день лета", — делится впечатлениями житель Пермского края на сайте "Мобильный репортер".


"Перезимовали зиму, перезимуем и лето. Салехард замело снегом", — описывает погоду житель Салехарда.

Снег шел даже в Кировской и Костромской областях.


В Москве обошлось без зимних осадков, но ночью температура опустилась до 6 градусов, а днам поднимется не выше 14 градусов.

11:47 01/06/2018






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