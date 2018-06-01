С наступлением лета появляется и традиционная проблема - жара в общественном транспорте. Люди вынуждены ездить в «душегубках», довольствуясь струйками свежего воздуха из форточек и люков. Даже Минздрав предупреждает: в жаркие дни лучше исключить поездки в общественном транспорте днем.





- За границей во всех автобусах стоят кондиционеры! - жалуются пассажиры.





Комсомолка » разобралась, что же происходит на самом деле.





Бывают ли у нас автобусы и троллейбусы с кондиционерами?





Бывают. И МАЗ, и «Белкоммунмаш» могут оборудовать свои машины кондиционерами. Например, в желтых электробусах, которые уже год колесят по Минску, кондиционеры стоят. Правда, только для водителя. Кондиционер для пассажирского салона - это дополнительная опция, которая стоит отдельных денег. Сейчас в нем предусмотрены форточки в окнах и приточные вентиляторы - они встроены под обшивкой в потолке и нагоняют воздух снаружи внутрь.





Такая же ситуация и в современных троллейбусах и трамваях «Белкоммунмаш». В более старых моделях кондиционер не предусмотрен даже для водителя.





Автобусов с кондиционерами для пассажиров на минских улицах сейчас нет





- Я не помню ни одного случая, чтобы городские власти купили хоть один автобус с кондиционером для пассажиров, - рассказал «Комсомолке» замдиректора по реализации пассажирской техники ОАО «МАЗ» Владимир Дормаш. - В 2014 году перед чемпионатом мира по хоккею купили партию автобусов с кондиционером для водителя. Иногда кондиционер для пассажиров заказывают частные компании, которым нужно с комфортом перевозить своих сотрудников.





«Мы показали преимущества кондиционеров, и нас услышали»





По словам производителей, наличие кондиционера в автобусе добавляет к его стоимости 10%, в электробусе - 20%. Зная стоимость автобусов и электробусов, несложно подсчитать цену вопроса. Автобус МАЗ стоит 135 - 170 тысяч долларов, электробус - 475 тысяч. Это значит, что кондиционер в автобусе обойдется в 13,5 - 17 тысяч долларов, в электробусе - в 95 тысяч. Другими словами, кондиционер в электробусе стоит, как новый «Мерседес»!





Но в этом и следующем году Минск закупит 300 новеньких автобусов МАЗ и 60 электробусов «Белкоммунмаш» - обновление парка запланировано к Европейским играм, которые пройдут в Минске в 2019 году. Еще недавно транспортники говорили: кондиционеров в них не будет. Почему? Дорого! Если умножить стоимость кондиционеров на количество покупаемого транспорта, получится, что на кондиционеры пришлось бы потратить 10 миллионов долларов!





- Представьте: за эти деньги можно купить 70 «коротких» МАЗов, или 60 автобусов-гармошек, или 20 современных электробусов, - говорили транспортники.





А с другой стороны, вместо дорогих электробусов можно было бы купить больше автобусов, но с кондиционерами. И тогда даже получилась бы экономия. По большому счету, гражданам все равно на каком транспорте передвигаться. Главное, чтобы было комфортно. Да и Беларусь не такая уж богатая страна, чтобы в одночасье "пересесть" на дорогие электробусы.





Тем не менее кондиционеры, по всей видимости, в новых минских автобусах все же появятся.





- Недавно мы объехали все городские транспортные предприятия Беларуси - показывали преимущества кондиционеров, - рассказал «Комсомолке» Владимир Дормаш. - Вероятно, нас услышали - 300 автобусов, которые купят к Европейским играм, будут с кондиционерами для пассажиров. По крайней мере, согласование достигнуто на самом высоком уровне, решается вопрос с финансированием.