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1 июня в Беларуси начались выпускные экзамены

В этом году среднюю школу окончили 58 тысяч 11-классников

Испытания будут идти до 9 июня. 1 июня выпускники 11-го класса пишут изложение по белорусскому языку. Школьники, выбравшие русский язык, придут на экзамен 4 июня. Контрольная по математике пройдет 6 июня.

 Также выпускники сдадут экзамены по иностранному языку и истории Беларуси. Выпускники базовой школы 2 июня будут писать диктант по белорусскому языку, 5 июня - по русскому. Контрольная работа по математике пройдет 7 июня. Тексты и задания будут объявлены по телевидению и радио, размещены на портале Министерства образования. В этом учебном году в Беларуси работают 3067 учреждений общего среднего образования, в которых обучаются 994,5 тыс. человек. В 9-х классах учатся 85 тыс. ребят, в 11-х - 58 тыс., пишет belta.by.

09:48 01/06/2018






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