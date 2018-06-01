1 июня в Беларуси начались выпускные экзамены

Испытания будут идти до 9 июня. 1 июня выпускники 11-го класса пишут изложение по белорусскому языку. Школьники, выбравшие русский язык, придут на экзамен 4 июня. Контрольная по математике пройдет 6 июня.

Также выпускники сдадут экзамены по иностранному языку и истории Беларуси. Выпускники базовой школы 2 июня будут писать диктант по белорусскому языку, 5 июня - по русскому. Контрольная работа по математике пройдет 7 июня. Тексты и задания будут объявлены по телевидению и радио, размещены на портале Министерства образования. В этом учебном году в Беларуси работают 3067 учреждений общего среднего образования, в которых обучаются 994,5 тыс. человек. В 9-х классах учатся 85 тыс. ребят, в 11-х - 58 тыс., пишет belta.by.