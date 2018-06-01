Наверное, нет в мире человека, который не наблюдал голливудские погони правоохранителей за преступником, скрывающимся в автомобиле на огромной скорости от своих преследователей. А в это время в большом помещении, увешанном мониторами, специалисты внимательно отслеживают его передвижение благодаря всему, что только есть: камерам с улиц, с вертолета, радарам фотовидеофиксации и т.п.





Итак, в конце апреля 2018 года вышло совместное постановление Министерства внутренних дел, КГК, КГБ, ОАЦ, МЧС и иных заинтересованных ведомств (их довольно много) "О порядке выбора на конкурсной основе технического оператора республиканской системы мониторинга общественной безопасности". Постановлению предшествовал соответствующий Указ Президента РБ, организатором выступило МВД РБ. О самой процедуре торгов и порядке подачи конкурсной документации мы, конечно же, говорить не будем, но обо всем остальном, в частности о последствиях введения такой системы для автолюбителей, читайте в ". Постановлению предшествовал соответствующий Указ Президента РБ, организатором выступило МВД РБ. О самой процедуре торгов и порядке подачи конкурсной документации мы, конечно же, говорить не будем, но обо всем остальном, в частности о последствиях введения такой системы для автолюбителей, читайте в материале abw.by









Прежде всего власти запланировали сводить всю информацию в один центр. В постановлении предлагается создать программную платформу и аппаратный комплекс РЦОД (Республиканский центр обработки данных), которые смогут объединить в себе все возможные системы видеонаблюдения, обработки информации, проверки по базам данных, анализа и хранения данной информации. Система должна обеспечить подключение не менее 500 тысяч камер видеонаблюдения, детекторов и всего того, что способно "видеть", с возможностью доступа к ней одновременно не менее одного миллиона пользователей.





Особую пикантность этой системе придает тот факт, что она должна будет самостоятельно анализировать информацию и определять так называемые "тревожные события" с привязкой к карте Беларуси и детализацией от размеров страны до размеров определенного здания, включая поэтажную схему самих зданий. В общем, все это в круглосуточном режиме должно видеть, слышать, проверять по учетам и находить там, где, казалось бы, не найти. В настоящий момент даже сложно себе представить, какой массив информации планируется свести воедино для нашей с вами безопасности, как заявлено организатором. Следить будут за всеми: и за людьми, и за транспортом. Начнем с транспорта.





"Иностранцы" под контролем





Система должна будет включать автоматическое распознавание государственных регистрационных знаков транспортных средств, а также более 95% государственных регистрационных знаков транспортных средств иностранных государств, наиболее часто пересекающих белорусскую границу, следующей принадлежности: Россия, Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Турция, Молдова, Казахстан, Болгария, Румыния, Германия, Австрия, Словения, Словакия. Но тут предусмотрен вариант "чем больше - тем лучше", то есть чем больше создатель системы сможет добавить стран в данный перечень, тем больше его шансы на победу в конкурсной закупке.









Все распознаваемые номерные знаки должны формироваться в базу данных с информацией о дате, времени, месте обнаружения автомобиля и относительном направлении его движения, а также со ссылками на видеофрагмент. Не забыло МВД и о возможности организации поиска распознанных ранее "номеров" по определенным заданным параметрам, проверку по спискам (базам данных) с уведомлением оператора о "находке" соответствующим сигналом.





Пересек сплошную - отвечай





Умная система также будет фиксировать дорожную обстановку, в том числе с мониторингом состояния транспортных потоков, определением заторов, фиксацией и контролем очередей и пробок.





Но простым автомобилистам куда важнее, что будут отслеживаться и такие события, как выезд на полосы встречного движения или движение в запрещенных зонах, поворот или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части, а также движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением.





Стой - запретная зона!





Еще создаваемая система всеобъемлющего контроля будет контролировать проникновение как транспорта, так и людей в запретные зоны, например в зону радиационного заражения. В общем, не только сознательным, но и нерадивым нарушителям в случае создания и функционирования такой системы придется не сладко.





Не стой без дела





Не "забыла" система и о тех, у кого автомобилей нет, - о пешеходах. Заказчик в лице государства хочет, чтобы система умела обнаруживать, определять и распознавать лица в "живом" видеопотоке, искать определенных людей по фотографиям из базы данных и камер видеонаблюдения. Причем сопоставление должно вестись с настройками степени схожести полученных изображений с эталонными фотографиями из базы данных. А затем для удобства слежения за найденными объектами одновременно отображать видео нескольких десятков последних кадров с ними.





Праздношатание? Да, есть и такое. Система будет отмечать людей, перемещающихся в контролируемой зоне в течение длительного времени. Праздношатание, к слову, определяется как нахождение человека внутри контролируемой зоны в течение заданного времени, которое настраивается оператором. В общем, куда ни кинь - за тобой проследят, на автомобиле ты или без.





Сколько это будет стоить бюджету?





Как ни странно, но нисколько. Победитель закупки становится оператором системы и обязуется выполнять роль технического оператора данной системы, а уполномоченный орган (МВД, КГБ, ОАЦ и т.п.) будет обеспечивать содействие в реализации проекта и координировать выполнение указанных функций. Оператор получит возможность самостоятельно (предполагаем, что под присмотром специально обученных людей) заключать договоры с пользователями. Возможно, в этих договорах будут предусмотрены финансовые вопросы и абонентская плата за пользование системой, поскольку сам договор между МВД РБ (заказчиком) и оператором в разделе 4 «Цена договора» звучит так:





4.1. Принимая во внимание положения настоящего договора, он не носит возмездного характера ни для одной из Сторон.





4.2. Вопросы финансирования деятельности Оператора при реализации проекта регулируются правовой базой системы мониторинга.





Поскольку, как мы указали выше, договор между МВД РБ и оператором не носит возмездного характера ни для одной из сторон, то вопрос о том, кто же все-таки заплатит за эту без преувеличения дорогущую затею, становится ребром. Договор предусматривает, что оператор обеспечивает функционирование системы как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц, а также инвестиций, в том числе иностранных. И тут резонно задать вопрос: а можно ли доверять иностранному инвестору, который будет иметь доступ к системе, вопросы нашей с вами безопасности?





Резюме





Предполагаемая к разработке система безусловно сложна и содержит некие "футуристические" возможности, сопоставимые со всякими "штучками" из шпионских детективов. Но такую систему у нас, несомненно, создадут, как это сделали в более развитых в технологическом отношении странах.





Конечно, главный аргумент властей в данном случае - обеспечение безопасности наших граждан. И здесь не поспоришь. А еще не раз чиновники высказывали мнение, что осознание того, что вся дорожная обстановка контролируется камерами, предостережет многих водителей от нарушений.





Но правда и то, что задуманная система всеобщего контроля, как и любая другая, всего лишь инструмент, который не может быть плохим или хорошим. А вот цели, для которых он используется, - это уже другой разговор…



