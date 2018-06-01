Начальник ГАИ Минского района сходил в магазин и выиграл квартиру

Как пишет БелТА , "новостройка с выигранной квартирой находится в престижном районе Минска, по адресу ул.Ильянская, 6. Неподалеку расположен культурно-спортивный комплекс "Минск-Арена", где проходят крупнейшие мероприятия столицы, водохранилище Дрозды с живописным лесопарком, проспект Победителей с возможностью добраться в любую точку города... Отличный вариант для комфортной и счастливой жизни! И стоимость жилья солидная - около 116 тыс. рублей, или $58 тыс. в эквиваленте".





Как рассказал победитель, в игре их семья участвует больше года. "Продукты покупаем? Покупаем! В магазины ходим? Ходим! Вот и решили поучаствовать, - рассуждает он. - На прошлой неделе делал покупки в большом "Евроопте" в Лошице. Купил фрукты, овощи, булочки и шоколадку для любимой жены. Она и стала для нас такой удачной!"





Новость о победе застала Ивана Кузьменко в дороге, и он в прямом эфире удивил своей сдержанностью. "Я такой человек, что эмоции держу при себе, - объясняет он. - Конечно, мы все были в радостном шоке, признаюсь честно, не верили, пока в интернете все не посмотрели, хотя все сразу же начали звонить, поздравлять!"





"У Светланы и Ивана Кузьменко двое сыновей, 3 и 9 лет. Периодически задумывались и о третьем малыше, но скромная жилплощадь останавливала. "Жилплощадь расширили, теперь можно и семью расширить!" - сразу же заявил супруге этот счастливчик", - пишет БелТА.





К слову, компания "Евроопт" не первый раз удивляет своими победителями. Так, в одном из туров автомобиль Hyundai Creta выиграл парень, находившийся в СИЗО за угон автомобиля. А недавно квартиру выиграла директора магазина конкурирующей сети «Корона».



