К ЧМ по футболу в России выпустили воду, которая ... загорается

В магазинах компании «Ашан» приостановлена продажа бутылок воды «Святой источник», сделанных в виде футбольного мяча. Такая бутылка, оставленная на солнце, может привести к возгоранию окружающих предметов, писали ранее СМИ.

Причиной этого стали сообщения о том, что такая бутылка на солнце может сконцентрировать солнечные лучи и привести к возгоранию окружающих предметов.









Редакция «Фонтанки» провела собственный эксперимент, попытавшись с помощью бутылки «Святого источника» развести огонь. Опыт показал, что это возможно, — на видео, опубликованном изданием, сконцентрированные лучи поджигают коробок спичек. В сюжете также содержится видео от читателей, на котором видно, как солнечные лучи, проходя через бу В разговоре с «Фонтанкой» PR-менеджер производителя «Святого источника» IDS Borjomi Russia Наталья Заславская заявила, что продукция соответствует международным и отечественным стандартам. «На каждой этикетке мы указываем: «Хранить в сухом затемненном проветриваемом помещении при температуре от +2 до +25 градусов Цельсия», — рассказала она изданию. РБК отправил запрос в компанию.





Если под шарообразной бутылкой находится горючий материал, то он может загореться, заявил РБК ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института ядерной физики МГУ Александр Панов. «Это в принципе возможно. Если бутылка полная и стоит на бумажке или на куче мусора, то это может загореться. Но сама бутылка никогда не загорится», — сказал Панов. Он отметил, что если бутылка цилиндрической формы, то возгорание невозможно.











