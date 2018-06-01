Участники высказывались против деления профессий на «мужские» и «женские», мотивируя свою позицию тем, что пол не может быть предлогом для дискриминации.





По данным исследования Международной организации труда, во многих странах женщины в основном заняты неоплачиваемым, нетипичным или непривлекательным трудом, как и 20 лет назад. Лишь 32 женщины входят в состав управленческой верхушки 500 крупнейших промышленных компаний США. У женщин по сравнению с мужчинами в целом на треть меньше шансов найти работу и в среднем на 23% ниже зарплата.





Есть и обнадеживающие цифры: так, за последние 10 лет работающих женщин в мире стало больше почти на четверть миллиарда, однако для полного устранения гендерного неравенства при таких темпах понадобится как минимум 170 лет.