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МОТ: «Для полного устранения гендерного неравенства понадобится как минимум 170 лет»

Во Дворце Наций – европейской штаб-квартире ООН в Женеве собрались более 4 тыс. делегатов из 187 стран. Основная тема нынешней сессии, как отметил Генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Гай Райдер, – защита прав трудящихся женщин.

Участники высказывались против деления профессий на «мужские» и «женские», мотивируя свою позицию тем, что пол не может быть предлогом для дискриминации. 

По данным исследования Международной организации труда, во многих странах женщины в основном заняты неоплачиваемым, нетипичным или непривлекательным трудом, как и 20 лет назад. Лишь 32 женщины входят в состав управленческой верхушки 500 крупнейших промышленных компаний США. У женщин по сравнению с мужчинами в целом на треть меньше шансов найти работу и в среднем на 23% ниже зарплата. 

Есть и обнадеживающие цифры: так, за последние 10 лет работающих женщин в мире стало больше почти на четверть миллиарда, однако для полного устранения гендерного неравенства при таких темпах понадобится как минимум 170 лет. 
08:28 01/06/2018






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