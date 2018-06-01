Синий кит впервые заплыл в Красное море

В ведомстве напомнили, что Красное море не является обычной средой обитания этого млекопитающего.





"Специалисты попытаются выяснить, что привело кита в воды Красного моря", – говорится в сообщении.





Также отмечается, что синий кит не хищник и не представляет угрозы, но к нему лучше не приближаться из-за его огромных размеров, сообщает telegraf.by

Министр экологии Египта Халед Фахми распорядился отслеживать и фиксировать передвижения кита.





Ранее в Испании на берегу нашли труп десятиметрового кита. В результате вскрытия эксперты из Центра спасения дикой природы Эль-Валле обнаружили почти 30 килограмм пластика, канистру, а также несколько частей веревки и сеть.