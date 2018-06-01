Синий кит впервые заплыл в Красное море
В акватории Красного моря в районе залива Акаба впервые за историю наблюдений зафиксировано появление синего кита. Об этом собщает Министерство экологии Египта в четверг, 31 мая.
В ведомстве напомнили, что Красное море не является обычной средой обитания этого млекопитающего.
"Специалисты попытаются выяснить, что привело кита в воды Красного моря", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что синий кит не хищник и не представляет угрозы, но к нему лучше не приближаться из-за его огромных размеров, сообщает telegraf.by
Министр экологии Египта Халед Фахми распорядился отслеживать и фиксировать передвижения кита.
Ранее в Испании на берегу нашли труп десятиметрового кита. В результате вскрытия эксперты из Центра спасения дикой природы Эль-Валле обнаружили почти 30 килограмм пластика, канистру, а также несколько частей веревки и сеть.
08:26 01/06/2018
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