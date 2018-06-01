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Рыбаки игнорируют предупреждения — с начала года 5 жертв поражения током

Несмотря на то что летний рыболовный сезон начался сравнительно недавно, в охранной зоне линий электропередачи уже пострадали от поражения током 5 рыбаков. Четверо из них погибли.

— Еще десять лет назад такой проблемы не было, поскольку рыбаки пользовались пластиковыми и бамбуковыми удочками, которые не проводят ток, — рассказал МЛЫН.BY начальник управления государственного энергетического надзора ГПО «Белэнерго» Дмитрий Лосенков.

Позже  на отечественном рынке появились прочные и легкие углепластиковые удилища. При всех своих плюсах они электропроводные и довольно длинные (некоторые достигают 11 метров), из-за чего рыбаки касаются удочкой провода ЛЭП и попадают под напряжение.

Сотрудники энергонадзора выявили все места прохождения линий электропередачи через реки, водоемы и прибрежные зоны, провели замену большинства проводов на покрытые изоляцией и изолированные.

— К настоящему времени мы заменили 81% воздушных линий 0,4 киловольта и 69% проводов 10 киловольт. В ближайшее время эту работу завершим. Мы видим определенный положительный эффект, но проблема не исчезла. У нас остались линии более высокого напряжения, где мы пока не можем заменить провода по техническим причинам, — пояснил Дмитрий Лосенков.


В опасных для жизни местах также были установлены предупреждающие таблички, но рыбаки, отмечает специалист, часто их игнорируют. Один из таких несчастных случаев произошел 9 мая в Минском районе на реке Березина. Мужчина коснулся  удочкой линии электропередачи и погиб. Между тем всего в двух метрах был установлен  плакат с соответствующим предупреждением…

Начиная с 2012 года на территории объектов госэнергонадзора произошло 24 несчастных случая с участием рыбаков, 19 человек погибли, еще 7 получили тяжелые травмы.

07:25 01/06/2018






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