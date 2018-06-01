TUT.BY попытался выяснить, как такое стало возможно.





Деревня Огородня-Кузьминичская — это чуть больше 100 дворов, магазин, ферма и дом престарелых. В нем и работает Ирина — мама семилетнего Ивана (имена всех героев истории изменены). В субботу у женщины было ночное дежурство. Она оставила двоих детей (у Ирины есть еще старший 9-летний сын) в соседней Хорошевке у бабушки и поехала на работу.





Вечером младший Ваня в компании своего 16-летнего дяди и его приятелей выбрались на прогулку в соседнюю Иговку. Подростки взяли с собой спиртное. А потом местные нашли Ваню в очень плохом состоянии на остановке.





Житель Иговки Андрей до сих пор не может прийти в себя после того, когда его 16-летний сын принес в дом на руках в бессознательном состоянии ребенка.





— Коля вечером возвращался домой, звонит, говорит: «Папа, что делать, тут на остановке малой лежит, ему плохо, его рвет и трясет». Говорим: веди к нам домой. Но, оказывается, мальчик даже идти не мог — и сын его принес на руках. Когда принес, мы были шокированы. Думали, лет 15 парню, а там ну совсем ребенок.









Семья отпоила мальчика водой с марганцовкой, укутала и вызвала милицию.





Ребенка забрали в больницу. Теперь правоохранители проводят проверку. Соседи пострадавшего первоклассника, между тем, новости не удивлены:





— Этим рано или поздно и должно было закончиться! И я вам скажу, хорошо еще, что так, — говорит Ольга, жительница Огородни-Кузьминичской, живущая неподалеку от Ирины. — Ира сейчас с сожителем, он из другой деревни. Он пьет — и ей надо. За сыновьями не смотрит. Старший совсем от рук отбился. Недели три назад разбил камнем голову мальчику, накладывали швы, но мама пострадавшего ребенка не стала писать заявление в милицию, пожалела. А сейчас вот это…





— Так как Ира их смотрит, так лучше бы их в детдом забрали. Может быть, тогда все хоть какой-то вывод сделали да исправились. Я ей уже сколько раз делала замечания. А она: мне некогда! — говорит другая соседка.





Ирина же об инциденте с младшим сыном и выпивкой рассказывает так:





— Я завезла детей к бабушке [матери сожителя]. Там был мужа [сожителя] брат — Юра, он собирался с компанией на шашлыки, отпросил у меня Ивана. Я еще предупредила, чтобы без глупостей. Все время я звонила, интересовалась. Последний раз набирала в 10 часов, но телефон Юры был недоступен. Я подумала, наверное уже спят.





Но ночью звонили уже Ирине. Из милиции. азывается, вся компания была в тот вечер пьяной. Все, кроме одного, — несовершеннолетние. Самому старшему, говорит Ирина, сейчас дали штраф в 10 базовых величин [вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение]. Ну, а ее вызвали на комиссию в ИДН.





— В СОП поставили, но забирать детей, сказали, не будут. А за что? У нас первый случай такой, раньше мы не «отличались». Так что это как предупреждение нам. Будем исправляться, — обещает женщина.





— Говорят, вы и сами не против выпить и дети часто одни бывают.





— Кто вам такое сказал? Это, наверное, соседка к которой поросенок забежал в огород, она злится, вот и приукрашивает. Покажите мне человека, который не выпивает! Я что, валяюсь? Я на работу каждый день, и у меня же машина — каждый день за рулем. Это что, я пьяная, получается, езжу?





На вопрос, как же такое могло произойти с ее семилетним сыном, Ирина пожимает плечами:





— Ваня мне рассказывал, что он очень хотел пить, а воды не было — и ему старшие налили пиво. А потом, говорит, уже сам наливал себе.