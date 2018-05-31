Бригада кровельщиков подала кассационную жалобу на решение суда Московского района Минска. 2 мая судья Светлана Смолина частично удовлетворила требования истцов, но решение судьи их не устроило.





Кровельщики просят отменить судебное решение по следующим основаниям: суд не в полном объеме рассмотрел исковые требования; изложенные в решении выводы не соответствуют установленным фактам; в решении есть неточности и ошибки.





Например, суд взыскал 206 рублей в пользу Э.В. Метельского за февраль 2018 года, хотя в это время Метельский кровельные работы в ОАО «ММЗ» не выполнял. Суд взыскал 200 рублей за февраль 2018 года в пользу Данилы Горбача, который в это время находился в Германии. Зато кровельщики, которые делали работу, получили либо по минимуму, либо остались должны.





Бригадир кровельщиков Сергей Вечерский рассказал praca-by.info о причинах, которые привели рабочих в суд.





– Мы работали с августа по декабрь 2017 года и январь-февраль 2018 года, работали по договорам подряда, и, естественно, предварительно оговаривали стоимость работ: порядка 100 тысяч рублей. В процессе появились дополнительные работы, поэтому наш производитель работ Борис Горонков озвучивал, что в одном месте работы стоили 60 тысяч, в другом 20 тысяч (мы ремонтировали много цехов). В конце декабря Горонков привез нам договоры подряда за ноябрь, которые мы отказались подписывать: суммы в договорах оказались нереально заниженными. Позже ноябрьские договора с поддельными подписями появились в суде: все истцы заявили, что подписи поддельные. Но суд по непонятным причинам отказал в проведении почерковедческой экспертизы. В результате нашу работу за последние четыре месяца (ноябрь, декабрь, январь, февраль) работодатель пытался закрыть одним договором с поддельными подписями.





– Получается, работодатель не заключал с вами договоры подряда каждый месяц, как того требует законодательство?





– Да, не заключал. Нам обещали, что впереди – дополнительные работы, поэтому мы не можем указать точную сумму. Но ведь работы производились на режимном объекте, куда нас пропускали по официальным документам; пожарники, начальники цехов примерно раз в неделю подписывали нам разрешение на проведение работ. Представитель Минского моторного завода даже в суде озвучивал стоимость работ: 72 тысячи рублей. Последнюю сумму в 72 тысячи рублей ММЗ перевел 19 апреля 2018 года – нам, рабочим, не дали и копейки. Вот только куда ушли деньги – никто не знает.





– Установил ли суд, где эти деньги?





– Суд даже и не пытался это установить. Мы получили мотивировочную часть судебного решения; извините, но это бред. Как может бригада из 22 человек заработать по 12 рублей каждый? В суд вызвали некоего эксперта, который рассказал, как выплачивается заработная плата, хотя мы работали по договорам подряда: система начисления денег совершенно разная. Когда в суде я попросил эксперта объяснить, как начисляется вознаграждение по договорам подряда, он даже не знал, как работать по договорам подряда.





Я читаю определение судьи Смолиной Светланы Викторовны и считаю, что она проигнорировала указ президента № 314 о некоторых мерах по защите прав граждан, которые выполняют работы по договорам подряда. В указе четко записано: если с нами не заключили договора – виновен работодатель. Судья постановила выплатить Даниле Горбачу за февраль 2018 года 200 рублей – в это время Горбач находился в Германии, что подтверждается документально. Судья постановила выплатить некоторым людям по 500 рублей, которые в указанное время не работали; многие не работали в феврале на Минском моторном заводе, например, Метельский, – судья для них деньги взыскивает, а остальных денег нет.





– Судя по судебному решению, в результате многие рабочие оказались должниками…





– Судья Смолина сделала для меня перерасчеты, и оказалось, что я еще и должен четыре тысячи рублей, работая по 12 часов в день, выполняя тяжелейшую работу на кровле.





Кстати, я побывал в Фонде социальной защиты населения; как оказалось, мне не платили, но за меня уплатили все налоги за май-ноябрь 2017 года в ФСЗН. И только в суде установили, что мы работали еще в декабре 2017 года, январе и феврале 2018 года.





– Что произошло с пропавшими тремя месяцами работы?





– Суд нашел исчезнувшие месяцы, но как-то своеобразно. Из акта приемки выполненных работ следует, что в декабре 2017 года 20 человек заработали аж… 800 рублей! Например, я, согласно судебному решению, работал только по ноябрь 2017 года, декабрь, январь, февраль не работал. Но проблема в том, что за работу всей бригады отвечал я: акты, наряды допусков на проведение работ выписывались на меня. А без этих документов бригаду просто не допустили бы к работе.





– Какие шаги вы намерены предпринять дальше?





– Мы уже подали кассационную жалобу в суд Московского района Минска. Почему с нами не заключали договоры? Оказывается, Минский моторный завод заключил договор с «Белтрансстроем» с одним условием: все работы должны были выполняться собственными силами. И не давал согласие на выполнение работ бригадой кровельщиков, привлеченной со стороны. Значит, с нами умышленно не заключали договоры (это мое личное мнение), а затем подделывали в одном экземпляре, и хранили в самом тресте. Нас «кидали» с самого начал: пользовались как бесплатной рабсилой, выплачивая копейки, а основные суммы (около 150 тысяч рублей) ушли налево. Куда – пусть выясняет следствие.