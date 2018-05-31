Суд в Минске приговорил автомошенницу к 6 годам лишения свободы

Уроженка поселка Самохваловичи Минского района, которая была директором ООО "Супрэмаси", признана виновной по ч.4 ст.209 УК (мошенничество). Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в колонии общего режима, с конфискацией имущества. Некоторые требования потерпевших удовлетворены частично. Отдельные из них будут переданы на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. Обвиняемая вместе с партнером по бизнесу - директором российской фирмы "Солидэ" - обещала клиентам доставить из России автомобили, в том числе в рассрочку и в лизинг. Брала с покупателей предоплату или полную стоимость за автомобиль, но своих обещаний не выполняла. Потерпевшими проходят десятки человек. Уголовное дело в отношении второго фигуранта выделено в отдельное производство.