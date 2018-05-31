Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Суд в Минске приговорил автомошенницу к 6 годам лишения свободы

Дело рассматривалось в суде Первомайского района Минска.

Уроженка поселка Самохваловичи Минского района, которая была директором ООО "Супрэмаси", признана виновной по ч.4 ст.209 УК (мошенничество). Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в колонии общего режима, с конфискацией имущества. Некоторые требования потерпевших удовлетворены частично. Отдельные из них будут переданы на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. Обвиняемая вместе с партнером по бизнесу - директором российской фирмы "Солидэ" - обещала клиентам доставить из России автомобили, в том числе в рассрочку и в лизинг. Брала с покупателей предоплату или полную стоимость за автомобиль, но своих обещаний не выполняла. Потерпевшими проходят десятки человек. Уголовное дело в отношении второго фигуранта выделено в отдельное производство.

По мат. Белта
20:11 31/05/2018






Загрузка...


Блоги
Юрий Губаревич
Кропка кіпення: як чыноўнікі даводзяць людзей
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Трасьцянец
Ольга Кравчук
Журналист Галко: письма из тюрьмы номер 8
Артем Агафонов
Между Крестом, радугой и правами человека
Валерий Щукин
Чудеса: упал на попу, а синяк на голове?
Татьяна Короткевич
Шаг доверия к обществу
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» о потопе, детях на улице,...
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча.


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё