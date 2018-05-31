30 мая здесь прошел республиканский последний звонок для 11-классников. Организацией праздника занимались министерства образования и культуры, а также Мингорисполком. На мероприятие позвали белорусских музыкантов и в качестве хедлайнера украинского певца ALEKSEEV - того самого, который показал худший результат на «Евровидении-2018» за всю историю участия Беларуси в международном конкурсе, пишет "Комсомольская правда"





Из белорусов, судя по соцсетям, на концерте выступали Александр Солодуха, Дядя Ваня, Георгий Колдун, ансамбль «Спадчына», группа «Радиоволна», трио ByCity, участник детского «Евровидения-2016» Александр Миненок. Певца Сашу Немо также пригласили на последний звонок. Однако вместо того, чтобы выступать перед толпой взбудораженных торжественностью момента выпускников в многотысячном зале, артисту пришлось петь в спину расходившимся школьникам. После выступления Саша сразу же возмутился в соцсетях по поводу произошедшего.









- Меня поставили в конце концерта - вроде как в качестве хедлайнера, - рассказывает «Комсомолке» Саша Немо. - Даже ехал в «Минск-Арену» в приподнятом настроении. Думал, как круто сейчас будет: ребята уже разогреты. Зажжем! Приехал к середине программы и увидел уходящих выпускников. А когда я должен был выйти на сцену, у меня выхватили микрофон, чтобы выпустить ALEKSEEV. Потому что, учитывая, как расходился народ, он мог петь практически один. Справедливости ради, на нем половина из тех, кто остался, тоже ушли. Когда я вышел на сцену, в зале было 5% от всей публики… Очередной плевок в лицо своим артистам.





- Как думаешь, почему люди ушли?





- Многие из тех артистов, которые выходили на сцену, не готовы держать зал ни своим репертуаром, ни опытом, ни всем остальным. Поэтому через номер, через артиста людей становилось все меньше и меньше. И это нормально, и все понятно. Люди хотели провести этот день вместе. Ребята пошли тусоваться, гулять, потому что было не ин-те-рес-но смотреть на артистов, которые выступали в «Минск-Арене». Я, может, тоже не готов там выступать, но рассчитывал увидеть другую картину. В Беларуси есть артисты, которые смогли бы разорвать «Минск-Арену» в хлам. «J:Морс», NaviBand, «Дрозды», «Леприконсы», интересный проект Shuma - с этими артистами зал был бы полный до последней песни.





У меня нет ни к кому претензий, но мой главный вопрос: зачем это делать? Неужели родители и дети сами не могли организовать себе выпускной? Или хотя бы можно сделать опрос в соцсетях: каких артистов выпускники хотят видеть на своем празднике. Ведь я делал это не ради денег - мне заплатили 200 рублей, - а хотел получить удовольствие и прочувствовать масштаб.







