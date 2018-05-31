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Лучшую женщину-трактористку Гомельской области уволили из хозяйства

И хотят забрать именной президентский трактор.

Лучшую женщину-трактористку Гомельской области уволили из хозяйства
Про сельхозпредприятие «Кривск» в Буда-Кошелевском районе знают благодаря постоянной борьбе работников с руководством хозяйства. Одного за другим здесь меняют директоров, и новой причиной конфликта стало увольнение доярки и трактористки. Доярку обвинили в краже комбикорма, но после протестов восстановили на работе, а уволенные супруги-механизаторы возвращаться в «Кривск» не хотят сами. Им поставили прогул, хотя накануне пара писала заявление на день за свой счет, пишет "Комсомольская правда".

- Мы написали с мужем Сергеем заявления за свой счет, потому что нас вызывали в город к нотариусу, чтобы оформить дом. Заявление оставили диспетчеру, который передал в контору. Назавтра пришли на работу, а нас не допустили - отправили к директору. Тот говорит: «Что вы, ребята, делаете?» Мы объяснили, что нас срочно вызвали. Директор отвечает: «А я не подписал заявление». Но мы же этого не знали!

Галина Кожанова с сертификатом на именной трактор. Фото: личный архив

Галина подчеркивает, что они с мужем работают без единого выходного, положенного хотя бы раз в неделю. С начала года - каждый день на работе:

- Сергей вообще ни одного дня не отдыхал, а я брала пару раз выходной в воскресенье, чтобы хоть одежду постирать и дома убрать…

Но директор все равно потребовал писать заявления на увольнение, продолжает Галина.

- Ну, мы и написали, хотя работать в хозяйстве и так некому. Но я сказала, что ключи от трактора не отдам. В сертификате написано, что он именной, я и на него зарабатывала всю жизнь, а хозяйство ни копейки не вложило в покупку этого трактора. На нем я хочу работать дальше в другом хозяйстве - об этом написала заявление в райисполком.

Однако вечером домой к Галине и Сергею приехал охранник и потребовал ключи от трактора.
- Сказал, отдай, иначе будет плохо. Но мне плохо не будет, нам всем невыносимо в «Кривске» работать, значит, будем трудиться в другом хозяйстве. Не мы одни, еще многие механизаторы недавно уволились, - говорит Галина и перечисляет фамилии бывших коллег.

В сертификате на трактор действительно указано, что он именной, а на лобовом стекле есть надпись: «Кожановой Галине Николаевне».


Первый зампредседателя райисполкома Иван Самусенко пообещал «Комсомолке», что вопрос уволенных механизаторов решат:

- Мы в курсе ситуации и хотим сами побеседовать с Галиной Николаевной, в ближайшие дни разберемся с проблемой.

СПРАВКА

Галина Кожанова родом из Витебской области, там же впервые села за руль сельскохозяйственной машины. В профессию пришла через спор, что станет трактористом первого класса. Сейчас у нее есть права почти всех категорий, работала за рулем комбайна, мощного Т-150, но самый любимый ее трактор - «Беларус-82.1», который она нежно называет «ласточкой». Работу свою любит и отдает ей почти всю жизнь.

19:03 31/05/2018






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