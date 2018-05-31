Горожане давно ратовали за то, чтобы сделать их пешеходными. Но цена, которую чиновники собираются заплатить за это, возмутила минчан, которые теперь вовсю подписывают петицию против нецелесообразных трат.





Авторы петиции перечислили некоторые – но не все тендеры, связанные с грандиозной стройкой в историческом центре Минска. На самом деле, она ещё дороже, чем они предполагали. Еврорадио удалось отыскать тендеров на 2,3 млн рублей, а это около $1,1 млн.





Почти все эти тендеры у нас получилось разместить на интерактивной карте улицы Комсомольской. Сложность в том, что не все объекты, запланированные к закупке, установлены на улицах. Заказчик реконструкции и реставрации, УП “Мінская Спадчына”, отказался предоставить окончательный проект, поэтому мы сами решили, куда установить киоск, скамейку, чугунный питьевой фонтанчик и другие предметы.



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Чтобы узнать о стоимость каждого объекта, наведите курсором на кружок.





Но и это ещё не всё. Также при ремонте планируется установить 47 мостиков общей стоимостью 29 981 рубль, 3 велопарковки (1 675 рублей), 196 информационных указателей (53 624 рубля) и 75 цветочниц из гранита (213 000 рублей). А еще за 23 786 рублей ремонтируют дом на Революционной, 9.





В одном из тендеров нам удалось найти что-то похожее на проект будущей Комсомольской:

#1#

Улица Комсомольская идет перпендикулярно более длинной улице Революционной. Именно на Революционной сейчас ведутся основные работы, передвигаться там трудно. На проекте, к сожалению, прорисованы изменения только на Комсомольской (и то не все).









Открыть "отреставрированные" улицы планируется к 3 июля.