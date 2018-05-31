Выпускники-2018: стать программистом и уехать из страны

Корреспонденты " Комсомолки " пообщались с ними и узнали, о чем они думают и мечтают.





«Уже сегодня уговаривала маму отпустить на съемную квартиру»





Еще по дороге в “Минск-Арену” стало понятно, что публика соберется самая разная. В битком набитом автобусе были и девушки в нарядных выпускных платьях с легким сдержанным макияжем, и те, кто подготовился по полной: рваные джинсы, яркие губы... Некоторые втихаря обсуждали, где бы выпить пиво, припасенное за несколько дней до последнего звонка….





Возле двери стояла девушка в аккуратном платьице и вдумчиво читала билеты по истории.





- Не боись, Конопацкая, если на истфак не поступишь, может, возьму тебя потом к себе на работу. Не зря же списывать мне давала, - подтрунивал над ней, видимо, шустрый одноклассник.





Тем временем у «Минск- Арены» собрались тысячи выпускников. Общаемся, выясняем, что приехали со всей страны. При этом в первую очередь билеты давали самым “благонадежным”, как выяснилось после общения с одной из строгих классных руководительниц.





Судя по всему, тех, кто вез детей в Минск из глубинки, здорово так настрополили. Многие педагоги были прям очень нервными, пытаясь контролировать “детишек” везде и во всем.





- Не удивляйтесь, - видя мою реакцию, успокоила одна девушка. – Они за нас здесь головой отвечают. А те, кто сюда не поехал, обязаны постоянно отчитываться, где они находятся.





- Мы из Постав, - рассказывают девчонки в вечерних платьях, которые явно выделяются на фоне минчан. Те успели сбегать домой и натянуть рваные джинсы. - Ехали сюда часов 6. Выехали сразу после последнего звонка в школе. Классно, что оказались в Минске. Чувствуем себя здесь самыми красивыми. Надеемся, запомним выпускной на всю жизнь.





- А что считаете самым важным во взрослой жизни?





- Встретить хороших друзей и найти себя в жизни, я имею в виду – получить хорошую профессию. Скорее всего, пойду в политологию. Буду политиком. В будущем хочу провести реформу системы образования. Все же не стоит менять учебную программу каждый год и бесконечно переписывать учебники, - говорит одна.





- А я буду инженером или программистом-электронщиком. И моя работа точно будет связана с космическими технологиями. Это так круто, - выдает другая.





Навстречу идет парочка выпускников из кадетского училища.





- Жаль, что все закончилось. Будем скучать друг по другу. В будущем обязательно останемся в стране. Родина все-таки, - выдали почти в унисон парень и девушка.





Девушка, с которой мы встретились взглядом, явно чувствовала себя не в своей тарелке:





- Я из пятой гимназии. Очень рада, что, наконец, школа закончилась, - признается.- В школе нет свободы мысли и свободы выбора…Но все же 11 лет прожиты не зря. Впереди – новая жизнь. Средний балл аттестата – 8,4. Надеюсь, поступить в институт, выучить какой-нибудь язык из азиатской группы и уехать из страны. А в ближайшее время мечтаю стать более самостоятельной. Уже сегодня уговаривала маму отпустить жить на съемной квартире. Пока возмущаются, но договорились: поживу одна, и если не завалю первую сессию, продолжу самостоятельно, а если нет – заберут обратно домой.

#1#

фото: Павел Мартинчик





«Мама сказала: «Жги, сыночек». Буду отрываться под Солодуху»





Девчонки из агрогородка Лошница Борисовского района решили отличиться. Приехали все в красных шляпках.





- Не думайте, здесь не все ботаны, - смеются. – Кроме отличников еще и те, кто на конференции ездил, в парадах участвовал, пел-танцевал за школу. Хотя, конечно, в нашей компании, есть и умники (указывают на скромную девушку).





- Пойду на программиста, и если получится, уеду в другую страну. Но пока загадывать не буду. Главное – поступить, - улыбается та самая девушка. - Хотя бабушка говорит, что главное – удачно выйти замуж. Но одно ведь другому не мешает!





Замечаем в толпе компанию в черно-белых советских школьных платьях.





- У нас в Пинске такая традиция. Все выпускники – в советских платьях. Передаем их по наследству. В Минск тоже в них решили приехать.





- А выпускные наряды уже приготовили?





- О да, и между собой договорились, чтобы не повторяться. Деньги на платья копили заранее. Потратили минимум по 100 долларов. Хочется красивое дорогое платье, чтобы выглядеть круто на фоне остальных выпускников, - ответили девчонки из Пинска. Некоторые даже специально в Минск ездили. В ваших торговых центрах отличный выбор.





Подходим к молодому человеку, который явно заинтересовался байками и байкерами, которые стояли возле «Минск-Арены»





- Планов на жизнь два. Или поступлю, или в армию, если откосить не получится. Но вообще планирую стать программистом, а потом уехать в Литву, к родственникам, - рассуждает о взрослой жизни парень. - Сегодня сходил на линейку и был рад, что школа закончилась. Оценки и диплом – не главное. Главное – самообразование. Ходил на курсы по программированию.





Еще одна дружная компания делегировала для общения с журналистом, видимо, самого рассудительного.





– Честно, я доволен, что школа закончилась, - выдает Никита.- Считаю, 11 лет – это как-то многовато для получения среднего образования. Уже давно чувствую, что вырос из школьного возраста. Хочется идти дальше, заводить новых друзей, хлебнуть студенческой жизни…









- Что первым делом сделаешь во взрослой жизни?





- Мечтаю купить Porsche.





- Кем же надо работать, чтобы насобирать на Porsche?





- Считаю, даже в нашей стране это легко. Главное – смекалка. Один из вариантов – стать программистом. Но это, скорее всего, придется работать за границей. Думаю, более реальный белорусский способ – стать чиновником. Но все же, пожалуй, я выберу программирование.





Наконец, подходим к самой громкой компании выпускников, которая дружно отрывается под песни «Дроздов».





- По школе скучать будете?





-Только по Гвоздю. Это наш самый главный заводила, - взрываются смехом





И тут подходит Гвоздь.





- Это фамилия у меня такая. Сегодня проснулся навеселе. Мама сказала: сыночек, сегодня жги. Планируем порвать «Минск-Арену» под Солодуху, - смеется. - А вообще хотелось бы послушать Коржа и Ляписа.





- Что пожелаешь всем выпускникам?





- Гореть своей мечтой и идти только своей дорогой, невзирая на неудачи. Становитесь великими, чтобы о Беларуси знали и говорили во всем мире.