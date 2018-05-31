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Почему пятитомник Алексиевич не вышел к ее юбилею?

Организаторы сбора средств на издание пятитомника Светланы Алексиевич "Голоса утопии" сообщили, что не успевают уложиться в обещанные сроки и привезти книги в мае.

"Возникла небольшая задержка, в связи с чем книги приедут в Минск в десятых числах июня. Презентация в Минске запланирована на 25 июня и пройдет в ОК16", - говорится в сообщении.

Издатель пятитомника Игорь Логвинов объясняет Еврорадио, что задержка произошла из-за обложки сборника, которую пришлось менять пять раз:

"С обложкой много проблем в типографии. Уже пять раз меняли ее. Вот буквально на днях отправили окончательный вариант. Надеемся, что книги приедут в Беларусь в начале июня".

Проблема заключается еще и в том, что типография, которая печатает белорусские переводы основных произведений нобелевской лауреатки, находится в Твери, которая в 725 километрах от Минска.


Появление белорусских переводов Светланы Алексиевич было бы отличным подарком к 70-летнему юбилею, который писательница отмечает сегодня, 31 мая. Но, к сожалению, получилось так, как получилось.

15:55 31/05/2018






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