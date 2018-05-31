В комментарии для Catholic.by архиепископ Тадеуш Кондрусевич назвал эту ситуацию «странной и непонятной».





- Я не знаю ни одной страны, где молодой священник или семинарист во время учебы призывался бы в армию. Рассказать кому из зарубежных епископов - у всех только недоумение. Сейчас хочу прежде всего поблагодарить Лукашенко за подписанный указ о предоставлении отсрочки. Конференция епископов обращалась к нему с такой просьбой. И я верил до конца, что ситуация разрешится.





У меня остался только один вопрос, на который не знаю где искать ответ. Призыв проходит два раза в год - осенью и весной. Документы с просьбой об отсрочке мы предоставляем один раз - обычно в конце лета, чтобы успеть до осеннего призыва. Так мы сделали и в прошлом году. И в военкоматы минувшей осенью никого не вызывали. Ни один священник или семинарист призывного возраста повестку тогда не получил. А тут неожиданно получают. В чем дело? Бюрократические упущения?





Теряюсь в домыслах. Насколько мне известно, офис Уполномоченного по делам религий и национальностей здесь не причем, так как документы переслали в соответствующее время.





Распоряжение Лукашенко об отсрочке обычно одно на два призыва.









Почему тогда прошлой осенью никого не призывали? Действует же одно и то же распоряжение. Со времен возрождения структур Католической Церкви таких прецедентов я не помню. Непонятно, кто за этим стоит и почему это было сделано. Это же создает для страны отрицательный имидж! Об этом случае пишут иностранные СМИ - мне звонили журналисты из Италии, Германии.





Что я мог сказать? У нас нет ответа. Сейчас в военкоматах распространили информацию об отсрочке до февраля. Но действительно ли это так, мы не знаем. Мы не получили никакого официального документа. Почему? Неизвестно.





Мы пишем просьбу и подаем списки семинаристов, но окончательного документа не получаем. Если бы каждый семинарист или священник призывного возраста имел такой документ, то был бы спокоен, зная, до какого времени он не будет призван.